Ofrecido por:
Dónde ver en A Coruña las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 antes de la gran gala
Todavía estás a tiempo de ver en los cines de A Coruña algunas de las películas nominadas a los premios Oscar antes de la gala, que en España se seguirá la madrugada del lunes 16 de marzo
Puede interesarte: Dónde ver en Galicia las películas ganadoras de los Goya 2026
El próximo domingo 15 de marzo se vivirá una de las noches más esperadas del cine internacional: la 98ª edición de los Premios Oscar. La gala, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, contará con la conducción de Conan O'Brien. La española Sirât, del gallego Oliver Laxe, cuenta con dos nominaciones, a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
En España, los amantes del cine podrán seguir la gala en directo a través de Movistar+. Dada la diferencia horaria, la visualización será durante la madrugada del lunes 16. No obstante, si quieres disfrutar de las películas nominadas en pantalla grande antes de los premios, todavía estás a tiempo. Estos son los cines de A Coruña donde todavía puedes disfrutar de algunos de los títulos.
Cinesa Marineda City
En Marineda City tienes la opción de ver varias películas nominadas a los premios Oscar en distintos horarios de aquí al domingo. Además, recuerda que hoy, miércoles, con motivo del día del espectador, las entradas tendrán un precio más reducido que cualquier otro día de la semana.
"Avatar"
- Miércoles a las 21:00 horas
- Jueves a las 17:00 y 21:00 horas
Avatar tiene dos nominaciones: Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales.
"Hamnet"
- Miércoles a las 16:25 y 22:15 horas
- Jueves a las 16:15, 19:30 y 22:20 horas
- Viernes a las 16:50 horas
- Domingo a las 21:00 horas
Hamnet tiene ocho nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Casting, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario.
"Los pecadores"
- Miércoles a las 16:20 horas
Los Pecadores tiene 16 nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Casting, Mejor Guion Original, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejores Efectos Visuales.
"Marty Supreme"
- Miércoles a las 19:10 horas
- Jueves a las 21:05 horas
Marty Supreme tiene 9 nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Casting, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.
"Agente secreto"
- Jueves a las 15:50 horas
Agente secreto tiene 4 nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor Protagonista, Mejor Casting y Mejor Película Internacional (Brasil).
"F1: La película"
- Jueves a las 19:10 horas
F1: La película tiene 4 nominaciones: Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.
Los Cantones Cines
En los Cantones Cines hay menos disponibilidad. De hecho, tan solo se puede ver Agente secreto y Hamnet, aunque en diferentes horarios y todos los días de aquí al domingo, último día antes de la gran gala.
"Agente secreto"
- Miércoles a las 19:30 horas
- Jueves a las 19:30 horas
- Viernes a las 21:30 horas
- Sábado a las 21:30 horas
- Domingo a las 21:30 horas
"Hamnet"
- Miércoles a las 22:15 horas
- Jueves a las 22:15 horas
- Viernes a las 22:15 horas
- Sábado a las 22:15 horas
- Domingo a las 22:15 horas