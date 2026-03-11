El rodaje de 'Ardora' llega al centro de A Coruña: protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez

El rodaje de la serie Ardora está en el centro de A Coruña, en concreto en la calle Álvaro Cebreiro. La serie de Movistar Plus+ ya tuvo como escenarios privilegiados la calle Juana de Vega o un antiguo pub del Orzán, reconvertido en un bar para filmar las imágenes. Pero no son los únicos.

El rodaje de los cinco episodios que componen la serie recorre múltiples localizaciones: el centro, la zona vieja, barrios como Monte Alto o Os Castros, espacios modernos como Palexco, la universidad y también zonas del extrarradio, componiendo un retrato diverso y reconocible de la ciudad.

Este miércoles, el equipo de rodaje sorprendía a los transeúntes que cruzan de la calle Real a la calle Galera y Olmos, y viceversa. La Marina ha sido otra de las zonas elegidas para grabar la serie protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez.

Desde la productora han confirmado además un reparto repleto de rostros muy conocidos: Tamar Novas, Luis Zahera, Antonio Durán 'Morris', Blanca Martínez, Sandro Ballesteros, Santi Cuquejo, Julia Gómez, Luisa Gavasa, Xosé Barato o Camila Bossa, entre otros.

Ardora es una serie original de Movistar Plus+ creada y escrita por Pepe Coira y Fran Araújo (responsables del éxito de Rapa), con producción de Portocabo. La previsión es que el equipo de rodaje permanezca en la ciudad hasta principios de abril.

"Llevaba años sin rodar aquí durante tanto tiempo. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque mis primeras series prácticamente arrancaron aquí", aseguraba a Quincemil Jorge Coira, durante un día de rodaje en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

¿De qué va Ardora?

Pepe Coira, Fran Araújo, Alfonso Blanco (Portocabo) y los actores Carolina Yuste y Javier Gutiérrez Movistar Plus+

Estela (Carolina Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, debe defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo.

Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Javier Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.