La asociación de vecinos Oza Gaiteira Os Castros de A Coruña proyecta el documental 'O Aparecido'

Exterior del Fórum Metropolitano de A Coruña. Concello de A Coruña.

La Asociación vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyectará este 2 de marzo, a las 19:30 horas, el documental 'O Aparecido' en el Fórum Metropolitano.

La entrada será gratuita hasta completar aforo, en una cita cultural abierta a toda la ciudadanía.

Dirigido por José Antonio Jiménez, el documental recupera una historia singular vinculada a la creación artística en A Coruña.

En 1981, un grupo de jóvenes rodó un mediometraje de ficción en formato Super 8 sobre la vida del poeta Manoel Antonio, una obra que con el paso del tiempo se dio por extraviada.

Décadas después, en 2020, aquella cinta reapareció, lo que permitió retomar su memoria y reconstruir cómo y por qué se realizó.

'O Aparecido' muestra el proceso creativo de aquel proyecto y el movimiento artístico y teatral que se vivía en la ciudad en los años ochenta, a través de entrevistas con algunos de sus protagonistas.

Entre los participantes figuran los actores Santiago Prego, Víctor Mosqueira, Francisco Jorquera, Víctor Barús y Luisa Veira, entre otros.

El documental se convierte así en una ventana a una etapa clave de la efervescencia cultural coruñesa.