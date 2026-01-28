'Sirât', del gallego Oliver Laxe, suma más reconocimientos y entra en la carrera de los premios César

Sirât continúa ampliando su cosecha de reconocimientos internacionales y confirma su excelente momento en el circuito cinematográfico.

Apenas un día después de darse a conocer sus nominaciones a los Premios Bafta, el filme dirigido por Oliver Laxe ha sido seleccionado para competir en los Premios César, los galardones más prestigiosos del cine francés, en la categoría de mejor película extranjera.

La producción gallega se medirá en esta categoría con títulos procedentes de Brasil, China, Estados Unidos y Noruega, en una selección que reúne a algunas de las películas más destacadas del panorama internacional del último año. La nominación refuerza la posición de Sirât como una de las grandes apuestas del cine europeo actual, en plena carrera de premios.

El equipo liderado por Oliver Laxe vive unas semanas de intensa actividad y expectación, tras conocerse el pasado 22 de enero las dos nominaciones a los Premios Óscar, en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. Un reconocimiento que sitúa al cineasta gallego en el foco de la industria cinematográfica mundial.

La trayectoria de Sirât, cuarto largometraje de Laxe, comenzó con fuerza en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado.

Desde entonces, el filme ha mantenido una progresión constante tanto en festivales como en salas comerciales. Estrenada en los cines españoles el pasado 6 de junio, superó los tres millones de euros de recaudación y atrajo a más de 450.000 espectadores, con una historia marcada por la búsqueda de una hija en el contexto de una rave en Marruecos y una potente banda sonora electrónica.

El reconocimiento internacional se ha traducido también en cinco Premios del Cine Europeo, consolidando a Sirât como una de las películas más valoradas del año.

En las próximas semanas, antes de la cita con los Óscar en Los Ángeles, el filme se medirá también en los Premios Goya, donde parte con once nominaciones, especialmente en apartados técnicos.