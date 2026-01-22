'Sirat', del gallego Oliver Laxe, candidata al Oscar a mejor película internacional y sonido

El gallego Oliver Laxe ha logrado dos candidaturas al Oscar con su película Sirat. El largometraje es uno de los nominados en la categoría de mejor película internacional y también en mejor sonido.

El próximo 15 de marzo, el director gallego y su equipo estarán en la gala que se celebra en el Dolby Theatre de Los Angeles y que contará con el presentador Conan O'Brien como conductor del evento.

En el primer corte de películas que pueden optar al Oscar este 2026, Sirat logró cinco nominaciones en las categorías de película internacional, sonido, mejor música original, mejor casting y mejor fotografía. Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado su doble candidatura en las dos primeras categorías.

Laxe consigue así un hito histórico en el cine gallego y español. Es el duodécimo director en optar a mejor película internacional por España, después de las nominaciones en años anteriores de Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y J. A Bayona.

De lograr el premio en la categoría internacional, Sirat sería la quinta película española en hacerse con esta estatuilla.

Contando con su otra nominación en sonido, la película del gallego se convierte en la tercera española en contar con dos nominaciones a los Oscar. Además, el equipo formado por Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas es el primero enteramente femenino en optar a este premio.

El éxito de Sirat en los grandes festivales comenzó ya el pasado mes de mayo, cuando se hizo con el premio del jurado de Cannes. El audiovisual gallego estuvo de doble celebración en la cita de la ciudad francesa, donde Romería de Carla Simón y rodada en Vigo también cosecó una nominación.

Más recientemente, el largometraje de Laxe optaba también a los Globos de Oro, en una gala que finalmente dejó sin premios a Sirat.

Dentro del cine nacional, la película del gallego ha sumado 11 candidaturas a los Premios Goya, que se otorgarán el próximo 28 de febrero. Son en las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales. Romería de Carla Simón y Decorado de Alberto Vázquez completan la representación gallega, además de los actores Mario Casas y Tamar Novas.

Los rivales de 'Sirat' en los Oscar

En la categoría a mejor película internacional, Sirat, producida por El Deseo, de Pedro y Agustín Almodóvar, competirá con otros cuatro títulos: O agente secreto (El agente secreto) de Kleber Mendonça Filho por Brasil; Yek tasadof-e sadeh (Un simple accidente) de Jafar Panahi por Francia; Affeksjonsverdi (Valor sentimental) de Joachim Trier por Noruega y Sawt Hind Rajab (La voz de Hind) de

Kaouther Ben Hania por Túnez.

En la categoría de sonido, el equipo de la película competirá con: F1 de Joseph Kosinski, Frankenstein de Guillermo del Toro, One Battle after Another (Una batalla tras otra) de Paul Thomas Anderson y Sinners (Pecadores) de Ryan Coogler.

El productor gallego Luis Almau, en las candidaturas al Oscar

La representación gallega en la gala de premios de los Oscar contará también con Luis Almau. Nacido en Ourense y residente durante casi una década en A Coruña, el gallego es uno de los productores del tema Train dreams, escrito e interpretado por Nick Cave para la película homónima.

El tema compite en la categoría de mejor canción original con Dear Me, de Diane Warren: Relentless; Golden, de KPop Demon Hunters; I Lied To You, de Sinners y Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!

Train Dreams es la canción compuesta para una película que cuenta la vida de un maderero solitario durante la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a comienzos del siglo XX. Almau forma parte del equipo de Nick Cave, algo que para él es "un sueño cumplido", como contaba el pasado mes de diciembre a Quincemil.