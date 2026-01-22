El gallego Oliver Laxe considera un "éxito" las nominaciones de 'Sirat' a los Oscar: "No tenemos nada que perder"

Oliver Laxe ya ha hecho historia en los Oscar. Su película Sirat es candidata a los premios de mejor película internacional y mejor sonido, como dio a conocer este mismo jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La doble candidatura del largometraje del director gallego supone la duodécima nominación para España en la categoría internacional y la tercera película española en cosechar dos nominaciones.

El cineasta se ha mostrado tranquilo y optimista tras conocerse las dos candidaturas. En una rueda de prensa en el Edificio Telefónica de Madrid, desde donde ha seguido en directo el anuncio de la lista de nominados, Laxe ha asegurado estar "muy tranquilo" y considerar las nominaciones como un "éxito".

En declaraciones recogidas por Europa Press, el gallego ha afirmado: "¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios".

Para él, las dos candidaturas son una manera de "visibilizar el cine español", algo que también ha celebrado.

El cineasta ha confesado que está "muy tranquilo" y que Sirat "no tiene nada que perder", a la vez que ha agradecido las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes.

"Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todo esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", ha afirmado.