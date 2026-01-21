A Coruña presenta su candidatura a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Lo hace en la categoría de cine y audiovisual, tal y como anunciaron este miércoles desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, y el gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, en una intervención en el stand de Galicia.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, no ha acudido a Madrid ya que se desplazó a Córdoba este martes como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias debido al accidente de tren de Adamuz. El titular de Turismo ha explicado que estos momentos "requieren de una reflexión, de solidaridad y de estar al lado de quienes están sufriendo".

En el recinto ferial, el gerente Antón Álvarez explicó que esta candidatura parte de una ciudad "que siempre ha sido vanguardista, también en el ámbito cultural" en el lugar que vio nacer a pioneros como José Sellier y que es sede de grandes productoras y cuna de directores, actores y actrices.

De lograr el reconocimiento, A Coruña sería nombrada Ciudad Creativa de la UNESCO el próximo año como la primera urbe gallega en lograr este título.

En palabras del gerente, esto será un "reconocimiento al trabajo hecho y un paso más para sentar las bases de una A Coruña audiovisual líder, autonónoma y con recursos, donde nadie es forastero".

Ciudad de rodajes

El ecosistema audiovisual y cinematográfico de la ciudad son uno de los puntos fuertes de la candidatura de A Coruña, donde se juntan empresas de referencia en el sector.

Estos días está teniendo lugar en la ciudad el rodaje de la nueva serie de Movistar+, Ardora. Pepe Coira y Fran Araújo (creadores de Rapa) son las mentes detrás de esta ficción en la que participa la productora coruñeas Portocabo. En la pantalla, Carolina Yuste y Javier Gutiérrez son los protagonistas.

La calle Juana de Vega o los alrededores de la plaza de Vigo han sido ya algunas de las localizaciones de esta nueva serie que continuará su rodaje durante las próximas semanas.

A finales del año pasado, la productora Bambú también tuvo dos días de rodaje en la ciudad para su nueva serie para Netflix de la que, por el momento, no se han desvelado más detalles aunque algunas de las localizaciones escogidas fueron el entorno del Centro Universitario de Riazor.

Dentro de la programación cultural de la ciudad, el Concello ya ha anunciado que reforzará la programación de cine de autor en el Fórum Metropolitano.

Además, a nivel industrial, la ciudad cuenta desde el año pasado con el Coruña Estudio Inmersivo. Estrenado en febrero del 2025 y ubicado en la antigua Fábrica de Armas, la actual Cidade das TIC, es el plató virtual inmersivo más grande de España y utiliza tecnología vista en series como The Mandalorian.

En el evento celebrado este martes en el centro cultural Matadero de Madrid —en el que Lucía Veiga y Xosé Touriñán presumieron de los atractivos de la ciudad— los asistentes pudieron fotografiarse en 3D y 360 con el dispositivo Scan Me Now.

El turismo de A Coruña en cifras

El atractivo cinematográfico de la ciudad y el eclipse son los dos grandes ejes sobre los que se sostiene la campaña turística de la ciudad este año.

En el 2025, la ciudad recibió a un 20% más de visitantes extranjeros y un 12,8% más de turistas nacionales. En la ocupación hotelera las cifras también fueron muy positivas, con un incremento del 12,43% de los viajeros y un 13,3% en pernoctaciones, tal y como recordó el gerente de Turismo.

A nivel cultural, recintos como el Coliseum consolidaron el atractivo turístico de A Coruña. El centro de conciertos por excelencia de la ciudad batió su récord de citas el año pasado con un total de 55 y logró su segunda mejor marca histórica de asistentes, con más de 360.000 personas.

Para este 2026 hay confirmadas 23 actuaciones musicales en el recinto y diez citas deportivas con los partidos del Básquet Coruña. Estos son todos los conciertos confirmados para este año.

En la época estival, el año pasado más de 800.000 personas participaron en las fiestas, conciertos y otros acontecimientos. Para los próximos meses, citas como el Morriña Fest, el Encuentro Mundial de Humorismo, el Atlantic Pride o Noites do Porto regresan una vez más a la programación coruñesa, en la que también se incluyen actividades en el teatro Colón y en el Rosalía de Castro.

La revista Condé Nast Traveler, una de las más prestigiosas dentro del sector, ha nominado a A Coruña a los premios de mejor destino nacional 2026 en la categoría de destinos urbanos.