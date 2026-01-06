Iván Castiñeiras protagoniza el comienzo de 2026 en la Filmoteca de Galicia

El 2026 comienza en la Filmoteca de Galicia con un repaso a la obra del gallego Iván Castiñeiras, un ciclo comisariado por la directora libanesa Feyrouz Serhal y una retrospectiva sobre el cineasta y fotógrafo suizo-estadounidense Rudy Burckhardt. A todo ello se suman las secciones Fóra de serie, Off Galicia Filmoteca Jr. y Compartir o cinema.

El 7 de enero habrá una primera sesión a las 18:00 horas en la que Antón Taboada presentará O arqueólogo sobre la vida del escultor francés residente en A Coruña Emile Gireau. A las 20:30 horas se proyectará Navidad en Miller's Point del estadounidense Tyler Taormina.

Castiñeiras será protagonista el día 8, presentando en la Filmoteca su película Deuses de pedra, estrenada hace un año en el festival de Rotterdam.

El gallego cuenta con uno de los primeros ciclos de enero que revisa su trayectoria desde el corto A Raia de 2012. El especial incluye dos sesiones el sábado 9 con A Raia y Où est la jungle?, mientras que el domingo 10 será el turno de Trajectory Drift y Path of Shadows y la etnografía, una etapa ligada a su formación en Le Fresnoy y su trabajo como director de fotografía.

Por otra parte, la directora libanesa Feyrouz Serhal, afincada en Galicia, presenta el ciclo De xasmín e cascallos: cinema desde o Líbano del 13 de enero al 6 de febrero, acercando el cine de su país en un recorrido por los últimos 50 años. Se podrá ver Maroun regresa a Beirut, Beirut, Oh Beirut, We Are All for the Fatherland o Little Wars.

A todo ello se suma Cidades pastorais: o cinema de Rudy Burckhardt entre el 22 y 24 de enero con 27 cortos en 16 mm distribuidos en cuatro sesiones presentadas por los comisarios Francisco Algarín y Carlos Saldaña.

La selección incluye Night Fantasies, junto a Yvonne Jacquette, y What Mozart Saw on Mulberry Street, con Joseph Cornell.

Dentro de Fóra de serie Lucía Seles regresa a la Filmoteca para un nuevo pase de Gallega invernal y con películas de Tyler Taormina, Emmanuel Mouret e Boris Lojkine. En Off Galicia, además de O arqueólogo, se podrá ver el documental 360 curvas y Gastón, un actor de mierda.

La programación se completa con Filmoteca Jr. donde se proyectarán Dunia y otros cuentos del mundo, y nuevas entregas del especial Compartir o cinema. 20 anos de ‘Cinema en curso’, dentro del que se exhibe Los cuatrocientos

golpes, de François Truffaut, y Yuki & Nina, de Nobuhiro Suwa y Hippolyte Girardot, con un coloquio desde Tokio con director japonés.