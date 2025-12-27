180 minutos sin mover el dial en A Coruña: las radios coruñesas volvieron a unirse en A Radio Conta

Diciembre es un mes especial para los profesionales de la radio en A Coruña. Siete emisoras de la ciudad (Radio Nacional de España, Radio Galega, Radio MARCA, Cadena SER, Cadena COPE, RadioVoz y Onda Cero) unieron de nuevo sus voces en un programa de emisión conjunta con un marcado componente solidario en favor de la asociación ACEEM que se emitió desde el salón de actos de la Fundación Barrié.

Con puntualidad inglesa, a las 17:00, Xosé A. Touriñán y David Perdomo entraron en el escenario para romper el guion preestablecido con su dosis de humor. Fueron ellos los que dieron paso este año a las tradicionales Voces de la Radio, donde los profesionales se van dando paso en modo de ronda informativa de un programa de deportes del fin de semana. De COPE a Radio Galega, de Onda Cero a Radio Coruña, de Radio MARCA a Radio Nacional de España y con RadioVoz poniendo el colofón final. El veterano periodista Moncho Viña volvió a ejercer de presentador.

La primera hora concentró el protagonismo en las voces de varios protagonistas de la asociación ACEEM y un homenaje al fallecido Sito Sedes. José Manuel Cancela cerró los primeros 60 minutos de emoción con otro talento de la música.

El segundo bloque horario se centró en el homenaje a la radio en gallego, con el programa Sempre en Galicia y a las historias de gallegos, con una entrevista al colaborador de Quincemil Iván Fernández Amil. El primer pase del radioteatro, un formato fijo en su escaleta dirigido por Óscar Cruz, y un monólogo de Leti da Taberna cerraron un tramo con mucho humor.

La tercera franja horaria contuvo nuevos protagonistas de ACEEM, con música en directo de la mano de Igor Pérez, el homenaje a Manuel Lourenzo con Santiago Fernández, el segundo pase del radioteatro y una entrevista al cazador de eclipses Óscar Blanco. La última ronda de voces del año sirvió para concluir este homenaje a la radio local en un formato pionero que ha sobrevivido a la pandemia y que cada año se reinventa para seguir siendo mágico.

Representación institucional

Los radioteatros tuvieron diferentes voces de los profesionales, pero también de los concejales locales. Gonzalo Castro acudió en nombre del gobierno, Miguel Lorenzo lo hizo por el PP y Francisco Jorquera por el BNG. Los tres interpretaron papeles que les hicieron echar una carcajada y una sonrisa a los oyentes, lejos de sus actuaciones diarias institucionales.