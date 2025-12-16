El otro gallego nominado al Globo de Oro: "Trabajar junto a Nick Cave es un sueño cumplido"

España y Galicia celebraron la semana pasada su presencia en los Globos de Oro gracias a las dos nominaciones que ha merecido Sirat, la película de Oliver Laxe: por su banda sonora y como mejor filme de habla no inglesa. Galicia tiene otro aspirante a los premios de cine y televisión que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood: Luis Almau.

Nació en Ourense (de madre gallega y padre aragonés), vivió en A Coruña desde los 9 años y lleva desde los 18 afincado en Londres. Es uno de los tres productores del tema musical Train dreams, escrito e interpretado por el cantante australiano Nick Cave para la película del mismo título. Almau trabaja como músico, ingeniero, arreglista, haciendo coros "y para lo que haga falta" con Cave.

Train dreams, la canción, es una pieza original compuesta para una ficción que narra la vida de un maderero solitario durante la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a comienzos del siglo XX. El tema se escucha en los créditos finales de la película, en los que aparece el nombre de Almau como productor junto a los de Nick Cave y Bryce Dessner, miembro del grupo The National y autor de la banda sonora.

Luis Almau es compositor y ha trabajado para el rockero en estudio y en concierto en sus discos y bandas sonoras más recientes. Su primera experiencia juntos fue una canción para la segunda temporada de la serie de televisión True Detective. Después llegaron Carnage (2021) y Wild God (2024) y los scores de Monster y Back to Black, entre otras.

El músico y compositor Luis Almau. Jack Barnes

"A Bryce se le ocurrió que estaría bien una canción de Nick para los créditos y Nick me llamó. Nos envió parte del score para la película, lo cortamos y le dimos estructura para que fuera parte de la canción", cuenta Almau cómo surgió la última colaboración.

Train dreams, también nominada al mejor actor (Joel Edgerton), compite con dos canciones de la película Wicked: parte 2 y otras de Los pecadores, Avatar: fuego y ceniza y Las guerreras del K-Pop. Y esta noche podría recibir otra buena noticia, la inclusión del tema de Nick Cave en la lista de candidatos al Oscar de Hollywood.

"En una posición para influenciar"

"Soy fan de toda la vida". Así muestra su entusiasmo Almau por trabajar de forma tan próxima a Cave y su banda, The Bad Seeds. "Estás junto a tus ídolos y ves cómo van naciendo las ideas en el estudio a partir de distintos estilos, y además estás trabajando tan cerca que es una posición privilegiada para poder influenciar en esas ideas".

Cuando Luis se fue a Londres a los 18 años su mente estaba puesta plenamente en la música. "Hice una carrera de tecnología musical: ingeniería, producción, arreglos...". Hace 15 años comenzó a trabajar en Soundtree Music, una empresa con sedes en Londres y Santa Mónica (Estados Unidos) y diversidad de obras en publicidad, cine, televisión y música.