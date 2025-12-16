El gallego Luis Tosar recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

El actor gallego Luis Tosar ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, una de las mayores distinciones culturales del Estado, concedida este martes por el Consejo de Ministros.

El galardón reconoce su sólida y comprometida trayectoria en el cine, el teatro y el audiovisual, así como su contribución a la difusión de la cultura española dentro y fuera de nuestras fronteras.

El anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, quien destacó que estas medallas distinguen a personas y entidades que han contribuido de forma relevante a la creación cultural y artística en España.

En esta edición, el Ejecutivo ha aprobado un total de 35 reconocimientos.

En el ámbito del cine y las artes escénicas, junto a Tosar han sido distinguidos la actriz Emma Vilarasau, la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa y la familia de cómicos Pla-Solina, además de coreógrafos y gestoras culturales de referencia.

En música, figuran nombres como Estrella Morente, Los Chichos, María del Monte o el festival Primavera Sound, mientras que en literatura, bellas artes y patrimonio cultural se reconoce, entre otros, a Irene Vallejo, Manuel Vicent, Ana Miralles o el artista urbano Suso33.