Arranca en A Coruña el Fanzine Fest 2025 con una semana de música electrónica y artes visuales

A Coruña vuelve a colocarse como capital de la creación electrónica y audiovisual con el inicio del Fanzine Fest 2025, la nueva edición del festival de vanguardia impulsado por Fanzine Project con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.

El Teatro Colón acogió esta mañana la presentación del programa, presidida por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acompañado por los directores Pablo Cubeiro y Roi Grobas.

El certamen refuerza su apuesta por unir talento internacional, nacional y gallego, ampliando este año su presencia en la ciudad con tres nuevos espacios: el Museo de Belas Artes, la Iglesia de las Capuchinas y el propio Teatro Colón. Estos escenarios se añaden a los ya habituales: el Planetario de la Casa de las Ciencias, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Sala O Túnel.

Durante siete días, el festival desplegará un recorrido sonoro y visual que conecta generaciones y estilos de la electrónica contemporánea, con nombres internacionales como Orphx, Plant 43, Kerrie, Jerome Hill o Electric Rescue, referentes estatales como Architectural o Promising/Youngster, y una destacada representación gallega con Boneco & Hey Pablo!, Ángel Novcad, Jean Fixx, Bombyx Blow, Músculo!, Lex G, Roi, Slit Observers, Mist Gasp o Elektrógena.

En el apartado visual destacan Gnomalab, Eloi Costilludo, Juan Lesta y The Panic Room, responsables de las puestas en escena inmersivas del festival.

La inauguración llegará bajo la cúpula del Planetario, con un directo audiovisual inmersivo de Boneco & Hey Pablo!. Después, el festival viajará al recién incorporado Museo de Belas Artes, que acogerá las propuestas experimentales de Bombyx Blow y Jean Fixx, dos voces de la nueva escena gallega.

La Domus volverá a ser un punto clave con la jornada FPS-BPM, dedicada al audiovisual gallego, con Alberto Vázquez & Death Whistle y el colectivo MIL111, además de los directos de Ángel Novcad y Promising Youngster & The Panic Room.

La Fundación Luis Seoane recupera su papel de epicentro del festival a partir del viernes, con actuaciones de Architectural, Jerome Hill, Lex G, Aizikovic, Ekata, Electric Rescue, Nute, Diego Sanjurjo o Trokas, reafirmando su conexión entre arquitectura y vanguardia sonora.

El sábado 6, el Teatro Colón se suma por primera vez al circuito, con los directos de Ke Lepo & Félix Buff y Músculo!, en un formato íntimo con público y artistas compartiendo escenario.

El domingo, la Iglesia de las Capuchinas se convertirá en un espacio de escucha contemplativa, con las actuaciones de Garza y Lefrenk.

El cierre llegará, como es tradición, en la Sala O Túnel, con un evento en formato club protagonizado por Orphx, Plant 43, Kerrie, Roi, Slit Observers, Elektrógena, Neukleonen, Mist Gasp y un equipo de VJs encabezado por Gnomalab, Juan Lesta, The Panic Room y Eloi Costilludo.

Además de los conciertos, Fanzine Fest 2025 ofrecerá talleres y charlas para público infantil y adulto, que se celebrarán el sábado 6 en la Fundación Luis Seoane.

Los más pequeños podrán participar en "Viaje al centro del ritmo", impartido por Sebastian Black, y en "Mini Mappers", un taller de vídeo mapping coordinado por Gnomalab.

Para adultos, la empresa gallega OXI Instruments organizará un taller de creación musical, y Patricia Hermida, presidenta de AGEM, ofrecerá la charla "Los likes no pagan el alquiler: ¿Dónde está el dinero en la música?".