El Concello de A Coruña lanza un podcast en directo de reflexiones dirigido a los jóvenes de la ciudad

El Concello da Coruña pone en marcha el podcast 'Fuera de Guión', un nuevo proyecto en directo con público y grabación profesional dirigido a la juventud de entre 12 y 30 años, que busca crear espacios de reflexión, participación y aprendizaje sobre temas de relevancia social. El formato combinará entrevistas, dinámicas interactivas y participación tanto presencial como digital, con una periodicidad trimestral a lo largo de 2026.

El primer episodio, dedicado al juego en línea y a sus fronteras entre ocio, abuso y adicción, se celebrará el 27 de noviembre en las Naves del Metrosidero en un acto abierto al público. Oveyanejra ejercerá como conductor y entrevistador, abriendo una conversación próxima con la juventud asistente, mientras Santiago 'Champi Muros' compartirá su experiencia personal y el impacto que el juego tuvo en su trayectoria vital y profesional. Agalure acercará la visión técnica sobre prevención y tratamiento de las conductas adictivas, guiando también el debate con el público.

"Este nuevo espacio de diálogo y reflexión demuestra que las instituciones también podemos conectar con la juventud desde sus formatos y lenguajes, hablando de temas complejos con honestidad, rigor y cercanía", destacó la alcaldesa, Inés Rey, quien incidió en la apuesta del Gobierno local por "ofrecer alternativas de ocio responsables que fomenten el pensamiento crítico frente a los mensajes simplificados o engañosos que muchas veces circulan en las redes".

A lo largo de 2026, 'Fuera de Guion' continuará abordando cuestiones como el bullying, los consumos de sustancias, el bienestar digital o la igualdad de género, con un enfoque dinámico, participativo e inclusivo. En cada episodio se combinarán testimonios personales, experiencias profesionales y propuestas de cambio, con la presencia de personas invitadas reconocidas, influencers y entidades especializadas de la ciudad.

Cada sesión incluirá una sección interactiva con juegos, encuestas y preguntas en directo, que se complementará con la difusión posterior de clips en Instagram, TikTok y Youtube, construyendo una biblioteca de contenidos para campañas municipales.

El ciclo se cerrará con una sesión especial sobre ética e influencia en las redes, en la que varios creadores y creadoras de contenido reflexionarán sobre el impacto real de sus mensajes y el papel que desempeñan como referentes comunicativos para la juventud.

La entrada al evento será libre hasta completar aforo. Las personas asistentes, al final de la grabación, podrán acercarse a las personas invitadas y a las entidades colaboradoras para compartir impresiones, formular preguntas y mantener un contacto más directo.