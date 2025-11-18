La gallega 'Sirat' consigue cuatro nominaciones a los Premios de Cine Europeo

Óliver Laxe posa durante el Festival de Cine de Santander (FCS), en el Centro Botín. Nacho Cubero - Europa Press.

La película española Sirat, dirigida por el gallego Oliver Laxe, ha conseguido cuatro nominaciones de la próxima edición de los Premios de Cine Europeo.

El anuncio de la lista de posibles ganadores ha tenido lugar este martes en el Real Alcázar de Sevilla, unos días después del final del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento y que recoge Europa Press, la película española ha conseguido menciones en la categoría de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor guión.

También consigue nominaciones el documental Tardes de Soledad, del director Albert Serra, que opta en las categorías de mejor película y mejor documental.

El acto, organizado por la Academia de Cine Europeo, supone la recuperación para Sevilla de un acontecimiento que se había perdido hace años y que volverá a celebrarse en la ciudad con carácter bianual.

La gala de entrega de los Premios de Cine Europeo tendrá lugar el próximo 17 de enero de 2026 en Berlín, Alemania, donde se darán a conocer los ganadores de todas las categorías, incluidas las anunciadas este martes en Sevilla.