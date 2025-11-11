Un rodaje de Netflix vuelve a elegir A Coruña como plató: se encuentran en el Centro Universitario de Riazor

Un rodaje para la plataforma Netflix sigue aprovechando diferentes lugares de A Coruña para ambientar su producción e internacionalizar aún más la ciudad.

La productora Bambú ha estado grabando en los alrededores del Centro Universitario de Riazor de la Universidade de A Coruña varias escenas para una producción que tiene en marcha. Además, ha usado el interior de algunos edificios.

Los trabajadores tienen previsión de estar hasta las 17:30 de hoy en ese lugar, donde ya trabajaron en fechas pasadas, al igual que en otros puntos de la zona centro de la ciudad.

El pasado mes de septiembre esta misma productora ya rodó en Betanzos diferentes escenas, utilizando como lugares de ambientación la Casa Consistorial, el CEIC, o zonas como A Ponte Vella, Cañota o Eira Vella.