A Coruña acoge del 5 al 7 de noviembre el III Foro da Industria Galega do Audiovisual

El III Foro da Industria Galega do Audiovisual (FIGA) convertirá A Coruña en el epicentro de la reflexión sobre la diversidad y la inclusión en el audiovisual la próxima semana. Organizado por la Academia Galega do Audiovisual, con el apoyo del Concello da Coruña y de la Deputación da Coruña, el encuentro se celebrará del 5 a 7 de noviembre en el Espacio Avenida y en los Cantones Cines.

El foro reunirá durante tres días a creadoras, profesionales y especialistas gallegos y estatales para abordar los desafíos y oportunidades de un audiovisual más plural. "FIGA nació como un espacio de diálogo y crecimiento colectivo, y en esta tercera edición se consolida como un foro imprescindible para pensar un audiovisual gallego más plural, accesible y comprometido con la realidad diversa de nuestra sociedad", señaló la vicepresidenta de la Academia Gallega do Audiovisual, Carmen Méndez.



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, destacó que "en un mundo diverso pero lleno de tensiones y desigualdades" es fundamental reivindicar la diversidad como valor social y cultural. "La cultura y el audiovisual tienen una fuerza transformadora que debe contar con el apoyo de las administraciones", indicó Castro.

Además de la vicepresidenta de la Academia Galega do Audiovisual y del concejal de Cultura, participó este jueves en la presentación del evento Avia Veira como portavoz de la Deputación da Coruña. "O audiovisual é unha industria que non para e que, neste caso, se detén para pensar e reflexionar sobre o que se pode mudar no futuro. Iso é fundamental nestes tempos de présa constante e de exceso de bulos, porque FIGA aposta polos especialistas e por escoitar voces recoñecidas", indicó Veira.

El programa de FIGA

La programación de esta edición, comisariada por la gestora cultural Salima Jirari, especialista en diversidad, igualdad e inclusión, combina proyecciones, charlas y mesas redondas que recorren diferentes dimensiones de la representación y de la pluralidad en el audiovisual contemporáneo.



El foro se abrirá con un estudio de caso del Festival Norte Cine Diverso, de la mano de Fito Ferreiro y Alfonso Hermida, y continuará con la proyección de una selección de cortometrajes del certamen —An avocado pit, de Ary Zara; O coidado, de Miguel Canalejo; y Ese lugar partido, de Pablo Santidrián e Inés Pintor—, presentadas por sus autores. La inauguración culminará con la performance Flúor significa oscuridad, de la creadora y performer Nuria Vil, una pieza que combina poesía, cuerpo y música electrónica y que explora las emociones colectivas desde un lenguaje poético y visual.

El segundo día abrirá con Radiografía: representación y diversidad en cifras, una charla a cargo de Salva Tabone, coordinador de investigación del Observatorio para la Diversidad en el Audiovisual, que acercará datos y análisis sobre la realidad de la representación en los medios. Le seguirá la conversación Recursos para imaginar una industria más plural, con Mel Estaba, Gema Arquero, Nati Juncal y Bárbara Tardón, cuatro profesionales que abordarán herramientas prácticas y experiencias transformadoras desde el feminismo y las narrativas queer.



A continuación, la mesa Describiendo la norma, moderada por Anxos Fazáns, reunirá a Ian de la Rosa, Lucía Estévez, Javi Ferreiro y Eva Libertad para analizar cómo el cine puede cuestionar los marcos tradicionales de representación. Por la tarde, Nuevas perspectivas en la producción, moderada por Silvia Fuentes, contará con Gema Arquero, Charli Bujosa, Bea Saiáns y Nati Juncal, centrando el debate en la producción audiovisual como espacio de diversidad y transformación.

La jornada finalizará con la proyección de Sorda, filme dirigido por Eva Libertad y preseleccionado por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Oscar, seguida de un coloquio con la directora, moderado por Salima Jirari.

FIGA se celebrará la próxima semana en A Coruña. Cedida

A continuación, la mesa Lo personal es cinematográfico, con Alejandro Marín, Afioco Gnecco, Jiajie Yu Yan y Xiana do Teixeiro, moderada por Ángel Filgueira, explorará la relación entre identidad, memoria y creación audiovisual.



Ya por la tarde, El casting como oportunidad para ampliar imaginarios, moderada por Saamira Ganay, reunirá a Kathy Sey, Camila Bossa, Laura Galán y Miriam Garlo, en un diálogo sobre la representación diversa y el impacto de las elecciones de elenco en la construcción de nuevos relatos.



El foro cerrará con la proyección de La Furia, filme protagonizado por Ángela Cervantes y Àlex Monner, un drama sobre el trauma y la creación escénica, acompañado de un coloquio con la productora Mireia Graell, moderado por la escritora Andrea Nunes.

Inscripción y acceso

Las entradas tienen un coste simbólico de 5 euros por día en concepto de reserva de plaza, devueltos íntegramente a las personas asistentes. El formulario de inscripción está disponible en la web de la Academia Gallega del Audiovisual.



El Foro de la Industria Gallega del Audiovisual – FIGA es una iniciativa de la Academia Gallega del Audiovisual, realizada gracias al apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y del área de Cultura de la Diputación de A Coruña, y cuenta en esta edición con la colaboración de ABANCA.