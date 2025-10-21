Netflix confirma segunda temporada de la serie gallega 'Animal' y lo anuncia con un "casting de ovejas"

Netflix ha anunciado segunda temporada de la exitosa serie protagonizada por el gallego Luis Zahera. La obra audiovisual, todavía situada en el número uno de las "series más populares hoy en este país", tendrá una segunda parte.

Así lo ha anunciado la plataforma audiovisual esta tarde en sus redes sociales a través de un vídeo narrado por sus dos protagonistas, Luis Zahera y Lucía Caraballo. Sin salirse de su papel, el gruñón Antón y la alegre Uxia toman las calles de Madrid colgando carteles en busca de "ovejas".

"Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas", relata Netflix en el pie de foto del vídeo en el que se puede ver cómo los favoritos de la serie reclutan ovejas para su segunda temporada.

Esto hace sospechar acerca del escenario de la segunda parte, al poner la capital como escenario principal. A diferencia de la primera temporada, que se grabó íntegramente en la comunidad gallega, concretamente en la provincia de A Coruña.

La producción creada por Víctor García León se rodó casi por completo en Santiago de Compostela y alrededores, en un círculo de no más de 45 minutos alrededor de la capital gallega.

Los paisajes enamoraron a un público muy diverso, hasta el punto de situarse en el primer puesto de las series más vistas de la plataforma en España, Argentina y Uruguay, a los pocos días de su estreno.

Nueve capítulos de comedia, de aproximadamente media hora, han conseguido las risas de miles de espectadores que en cuestión de horas, desde su estreno el pasado 3 de octubre, han rendido al talento de Luis Zahera y Lucía Caraballo.

Con ello, la noticia de la segunda temporada no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo al hablar de un "casting para ovejas". Un mensaje entre líneas que podría suponer una búsqueda de personajes para este nuevo estreno.