Galicia vuelve a conquistar Netflix: 'Animal' de Luis Zahera es número 1 en tres países

Solo hizo falta un día desde su estreno para que 'Animal', rodada íntegramente en Galicia, alcanzara el primer puesto en Netflix en tres países, posición que mantiene días después. Un éxito que vuelve a colocar a la comunidad en el mapa, mostrando el talento de su elenco y la belleza de su paisaje.

Nueve capítulos de comedia, de aproximadamente media hora, han conseguido las risas de miles de espectadores que, este fin de semana, se han rendido al talento de Luis Zahera y Lucía Caraballo, protagonistas de esta serie que arrasa en países como España, Argentina y Uruguay.

Número 1 de Netflix en tres países

Luis Zahera y Lucía Caraballo en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

En la lucha de las plataformas de streaming por captar usuarios y retener a los más fieles, estas ofrecen continuamente nuevos títulos de diferentes géneros, ya sean series o películas, con el fin de mantener su popularidad.

Así, el pasado viernes 3 de octubre, se estrenaba 'Animal', la nueva serie de Alea Media para Netflix rodada en Galicia que, en cuestión de horas, se ha convertido en todo un fenómeno.

Número 1 en España, Argentina y Uruguay -curiosamente, los tres países con más gallegos-, esta miniserie de nueve capítulos ya ha conquistado a miles con su mezcla de humor, ternura y retranca gallega.

En 'Animal' seguimos la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural cuyo trabajo da un giro de 180 º. Su clientela de toda la vida no puede permitirse sus servicios y él, con facturas que pagar, toma una decisión complicada: dejar atrás las vacas, cabras y otros animales del campo para trabajar en una tienda boutique de mascotas de lujo.

Es su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), quien le ofrece el puesto de veterinario en este mundo lleno de perros mimados, peluquerías caninas, collares con brillantes y hasta un desfogador de caniches de 300 euros. Y claro, el choque es inevitable y la adaptación complicada, a la par que simpática.

Antón, más cómodo en el rural gallego que entre chihuahuas con jersey, se enfrenta a una realidad tan absurda como divertida. Pero, detrás del gruñón, hay una persona entrañable que poco a poco empieza a adaptarse... o no.

Con el título internacional Old Dog New Tricks (una traducción curiosa, todo sea dicho), la serie juega con esa idea: ¿puede un perro viejo aprender trucos nuevos? Pues, con el "trapalleiro" de Antón, depende.

Otros países en los que arrasa

La serie está arrasando, no solo en España, Argentina y Uruguay, donde lidera el ranking de Netflix, sino también en otros países.

En Chile, Costa Rica, Panamá y Venezuela, ocupa la segunda posición, demostrando su amplio alcance. Además, se mantiene firme en el top 3 en Paraguay, Portugal y Rumanía, consolidándose como un fenómeno internacional.

No cabe duda de que la serie ha logrado conectar con audiencias de distintas culturas, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos globales del momento.