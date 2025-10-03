Ya en cines: nuevo e intenso thriller psicológico con el gallego Tamar Novas entre los protagonistas

Llega a los cines "Parecido a un asesinato", un thriller psicológico con el que volverse loco con cada minuto de la trama. Protagonizada por Blanca Suárez, Eduardo Noriega y el actor compostelano Tamar Novas, ya está disponible en las salas de cine desde este viernes 3 de octubre.

Dirigida por Antonio Hernández, la película es la adaptación de la novela de Juan Bolea, trasladando al lenguaje cinematográfico la intensidad y el misterio de la obra original. Su preestreno, celebrado en el Festival de San Sebastián, despertó el interés tanto de la crítica como del público.

Sinopsis de Parecido a un asesinato

Eva vive un momento de aparente felicidad junto a su nueva pareja, Nazario, un escritor de éxito, y Alicia, la hija adolescente de este, con quien espera construir una relación cercana.

Por fin siente que tiene una familia que le permitirá dejar atrás el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que vivió junto a José, su exmarido -un policía posesivo y violento-, reaparece para romper su felicidad y equilibrio.

Ni siquiera el refugio de su infancia podrá protegerla. Lo que comienza como una nueva vida se convierte en un viaje al miedo, donde nada es lo que parece y todos se enfrentan a verdades paralelas que tendrán consecuencias terribles.

El gallego Tamar Novas entre los protagonistas

Tamar Novas (1986, Santiago de Compostela) es un actor gallego cuya carrera despegó con un papel que marcaría un antes y un después en su trayectoria: en 2004, ganó el Premio Goya a Mejor Actor Revelación por su interpretación de Javi en Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar.

A partir de ahí, su talento le ha llevado a trabajar con algunos de los cineastas más destacados del cine español. Ha participado en películas como Los abrazos rotos (2009) de Pedro Almodóvar, La playa de los ahogados (2015) de Gerardo Herrero o Elisa y Marcela (2019) de Isabel Coixet.