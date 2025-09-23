Oleiros (A Coruña) estrena este viernes un documental sobre el proyecto del parque Rosalía Mera

El parque Rosalía Mera, situado en la parroquia de Dorneda en Oleiros, acogerá este viernes, 26 de septiembre, el estreno del documental 'Con otra mirada', una pieza audiovisual que pone en valor este espacio verde singular, consolidado como referente de diseño sostenible y respeto por la biodiversidad.

La proyección tendrá lugar a las 20:30 horas al aire libre, en el propio espacio, reforzando así el mensaje del filme: la integración de la naturaleza en la vida cotidiana de la ciudadanía de forma respetuosa, transformadora e inclusiva. La entrada será libre hasta completar aforo, y en caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, el evento se aplazará.

El documental recoge el proceso de creación del proyecto a través de imágenes y entrevistas con el vecindario, especialistas y miembros del equipo técnico, mostrando cómo este proyecto nació desde una perspectiva colaborativa, social y ambiental.

Cartel de la proyección

Uno de los aspectos más singulares es que el proyecto se materializó sobre un suelo de titularidad privada de clasificación urbana, con el firme compromiso de la promotora de destinarlo a uso público para el disfrute del vecindario, en un entorno de presión urbanística.

En el proceso de repensar un nuevo uso y el diseño para este espacio natural, así como en la ejecución de la obra, participaron activamente la empresa de paisajismo Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y la empresa de economía social Trébore Jardinería, con destacadas colaboraciones de empresas locales, artesanos, artistas y el propio Concello de Oleiros.

Según Conchi Pérez, directora técnica de Trébore Jardinería, "este proyecto nace desde la preocupación, sensibilidad y sentido de la responsabilidad de la promotora, con respecto al cuidado del entorno, apostando por fomentar acciones que contribuyan a minimizar el impacto que sufren nuestros ecosistemas".

El parque Rosalía Mera destaca por su configuración flexible y multifuncional, de ocio, descanso y encuentro, adaptadas a diferentes edades y necesidades.

La proyección contará con la participación de miembros del equipo técnico y representantes del Concello, que compartirán su experiencia y visión sobre este proyecto que redefine el concepto de espacio público urbano y promueve una nueva mirada sobre la relación entre urbanismo y naturaleza.