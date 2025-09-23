Lugo acogerá por primera vez una gala de los Premios Mestre Mateo

Rueda de prensa de presentación de la gala de los Mestre Mateo en Lugo. Academia Galega do Audiovisual

El próximo 21 de marzo, Lugo será el epicentro del audiovisual gallego con la gala de los Premios Mestre Mateo. El auditorio Fuxan os Ventos celebrará la XXIV edición de los galardones otorgados por la Academia Galega do Audiovisual.

Esta mañana la organización, en una rueda de prensa que contó con la presencia de Lucía Veiga, presidenta de la Academia; Carmen Méndez, vicepresidenta de la Academia; Efrén Castro, vicepresidente de la Deputación de Lugo; Iria Castro, deputada provincial de Cultura; Rubén Arroxo, teniente de alcalde de Lugo y Maite Ferreiro, concelleira de Cultura.

Una deuda "histórica" con Lugo

Durante la presentación, Veiga explicó que es una "honra" llevar los Meste Mateo a Lugo, porque con esta decisión "cumprimos unha débeda histórica xa que é a primeira vez que a gala do audiovisual galego se celebra na cidade de Lugo", en un mensaje referendado por los representantes de las instituciones.

La deputada Iria Castro también coincidió, definiendo el anuncio como un "día histórico para Lugo".

"É un pracer poder anuncialo neste auditorio porque isto é un acto de xustiza e froito dunha aposta política e económica. A pesar de ser periferia da periferia, somos a casa dos irmáns Coira, de Melania Cruz, de Xoán Fórneas, de Margarita Ledo ou de Carmen Méndez, persoas que rompen teitos e barreiras cos seus proxectos. Exportamos moitísimo talento e é hora de que estes Mestre Mateo sexan un punto de inflexión. Queremos que se mire cara a provincia, para que sexa lugar de máis proxectos e se converta no epicentro do cinema galego de agora ata 2026", afirmó.

Por su parte, la concelleira Maite Ferreiro añadió que "por fin traemos os Mestre Mateo a Lugo. Non só esa gala, senón todo o proceso que vén detrás. Son moitas as persoas que proceden de Lugo, que teñen talento e que están espalladas por todo o país. Queremos que sintades Lugo como a vosa casa, que vos sintades acollidos e cómodos, e convidarvos a compartir con nós esta celebración".

¿Qué pasará antes de la gala de los Mestre Mateo?

El próximo mes de octubre se conocerá el plazo de inscripción de las obras que quieran aspirar a uno de los galardones de los Mestre Mateo. A finales de enero del próximo año se darán a conocer las finalistas de cada categoría y en febrero se celebrará la Xuntanza de Finalistas y se anunciará el Premio de Honra Fernando Rey.

Ya en marzo, Lugo acogerá actividades paralelas a la gala de entrega de premios en los días previos, y la propia entrega de galardones el día 21.

La Academia recalca que estos premios suponen una oportunidad para visibilizar el talento, la creatividad y la diversidad del audiovisual gallego. Previsiblemente participarán 200 profesionales y más de 50 empresas privadas.