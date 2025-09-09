Un joven gallego a las puertas de Operación Triunfo ¿Conseguirá Martín (21 años) entrar a OT?

Operación Triunfo 2025 calienta motores. La esperadísima Gala 0 se celebrará el próximo lunes 15 de septiembre en Prime Video. Pero antes, este viernes 12 de septiembre se desvelarán los 18 concursantes que participarán en el primer programa, de los cuales solo 16 accederán finalmente a la academia musical.

Operación Triunfo vuelve este viernes 12 de septiembre a Prime Video con dos episodios especiales en los que se anunciarán los concursantes seleccionados. OT 2025: Los elegidos mostrará material inédito del proceso de casting, incluyendo a Martín, un joven gallego de 21 años que sueña con entrar en la academia.

Martín, único gallego a un paso de la Gala 0

Martín es uno de los 83 finalistas que llegaron al casting final. El joven de A Coruña es el único gallego a un paso de la Gala 0 de OT. Su talento, carisma y esfuerzo lo han llevado hasta esta etapa decisiva, y si consigue superar esta última fase, no solo representará a su ciudad, sino a toda una comunidad.

"Tengo un poco de presión pero cuando más preocupación sentí, sinceramente, fue en la fase 1, en la de la pegatina, porque hay gente que lo hace muy bien y por lo que sea no les convence", confesó a este medio en verano. "No estaba segurísimo, pero sabiendo que había muy pocos chicos, estaba más tranquilo", agregó.

Martín podría ser uno de los 18 seleccionados para participar en la Gala 0 de OT. El programa, creado por Gestmusic, arrancará el viernes 12 de septiembre con una edición muy esperada, sobre la que circulan rumores de posibles filtraciones de los concursantes.

Prime Video estrenará el 12 de septiembre OT 2025: Los elegidos, dos episodios de 45 minutos que mostrarán material inédito de los castings del programa. Todo esto como antesala de la Gala 0, que dará el pistoletazo de salida oficial a esta nueva y esperada edición.

Martín se perfila como uno de los grandes favoritos, y su nombre aparece en la posible lista filtrada de concursantes. El joven coruñés espera convencer a Noemí Galera, Manu Guix y Mamen Márquez para ser uno de los 18 participantes de la Gala 0 de OT.

Martín comenzó su recorrido con el rock, aunque últimamente está escuchando pop y jazz. Con esta nueva experiencia, más allá de entrar o no en la academia de Operación Triunfo, Martín se está acercando a vivir de lo que más le gusta: la música.

El joven ya cuenta con experiencia televisiva. El año pasado fue finalista de Factor X con la boy band coruñesa Another Wasted Year (AWY). El grupo actuó en Santiago de Compostela dentro de Los40 Pop 2025, donde compartió cartel con Ruslana, finalista de la duodécima edición de OT.