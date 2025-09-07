El Festival Lóstrego reparte premios en su primera edición en A Coruña

El Festival Lóstrego, centrado en el cine fantástico y de terror, cerró su primera edición en A Coruña con una entrega de premios a distintos cortos. Celebrada en el Fórum Metropolitano, la entrega de galardones premió a Imago en la categoría Nacional, a Nai con el Premio Galego y a Algo sobre Ilda en la categoría Internacional.

Antes de una gala que puso el broche final, el Lóstrego llevó al Fórum durante cuatro días una amplia programación en la que los cortos se compaginaron con otras películas, talleres, charlas, cuentacuentos, exposiciones y más actividades, todas ellas centradas en el género fantástico.

Entre la programación destacó la muestra colectiva dedicada a la figura de Totoro de Mi vecino Totoro, película de Miyazaki, y que reunió obras de 35 artistas.

El Concello, organizador del festival, valora positivamente su primera edición en la que también han participado ALAS, la productora Fonofox y Kinemaland: A Terra do Cinema. El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, subrayó por su parte que el Lóstrego "non só enriqueceu a programación cultural da cidade, senón que tamén consolidou A Coruña como un espazo de encontro para a creación e a difusión do cinema alternativo, diverso e comprometido coa innovación".