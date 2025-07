'Quando a terra foge', premio a la mejor película del festival del cine Curtocircuíto

El Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto clausuró su vigésimo segunda edición con la entrega de premios de los jurados. El galardón a la mejor película recayó en Quando a terra foge, de Federico Lobo.

El acto, conducido por Nuno Pico, puso el broche a seis días de cine, música y sesiones especiales en Santiago de Compostela.

De esta forma, los jurados otorgaron el premio mención especial a The man who could not remain silent, de Nebojsa Slijepcevic; el premio cosmos a la película más innovadora recayó en Portales, de Elena Duque; el premio Supernova fue para Pupa, de Antía Carreira.

Asimismo, la mención especial se la llevó Delirio Sketchs, de Bea Saiáns; con el premio planeta GZ se hizo Furada negra, de Berio Molina; en esta ocasión el premio xurado novo fue para Portales, de Elena Duque; y la mención especial fue recibida por El cuento de una noche de verano, de María Herrera.

La praza da Quintana, Praterías, el Teatro Principal, el Auditorio de Galicia, NUMAX o espacios naturales como el Xardín das Pedras que Falan fueron sede de una programación que combinó cine internacional, creación gallega, espectáculos audiovisuales en directo y encuentros con el público.