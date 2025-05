Pobra do Caramiñal (A Coruña), el pueblo que opta al Grand Prix y entrena para la Patata Caliente Cedida

Un clásico de la televisión que tuvo muchos años de ausencia en la gran pantalla, conocido como bien dice su melodía como "el programa del abuelo y del niño", el Grand Prix, fue recuperado recientemente y en la edición de este verano cuatro pueblos gallegos están preseleccionados para participar, de los que finalmente solo acudirá uno.

De esta forma le cogen el testigo a la localidad lucense de Burela, que acudió el verano pasado dejando el listón bien alto, pero en la localidad coruñesa de Pobra do Caramiñal van a por todas y confían en sus posibilidades para acabar siendo los elegidos. Así lo corrobora su alcalde, José Carlos Vidal, uno de los principales impulsores de que sus paisanos puedan terminar viviendo aventuras en las famosas pruebas del concurso.

La idea surgió a raíz de una comparsa de Carnaval temática del Grand Prix que un gran grupo del pueblo organizó con todo detalle y que causó furor en la explanada del desfile, donde representaron diferentes e icónicas pruebas del programa, incluso la Patata Caliente, que no podía faltar, donde se implicó hasta el alcalde respondiendo preguntas en directo antes de que explotase.

"Me he comprometido a esto porque vi la ilusión de la gente y cuando llegó la propuesta de TVE no lo dudé", asegura el alcalde.

Recientemente han grabado el vídeo promocional de la localidad en la céntrica plaza de Segundo Durán con participación de gran parte de los habitantes de la zona (y hasta un dron) y el material fue enviado ya al programa, por lo que la suerte está echada y se conocerá próximamente si la imagen que han querido transmitir ha conquistado al mítico presentador Ramón García, Ramonchu, y a su equipo. Participaron unas 300 personas de un total de 9.000 habitantes.

Un aspecto que destaca especialmente el edil de su pueblo es la pasión por el deporte y los grandes deportistas de diferentes disciplinas con los que cuentan: desde el campeón de España y del mundo de Kenpo (artes marciales japonesas), pasando por la atleta española de lanzamiento de jabalina Lidia Parada y los integrantes de numerosos clubes de remo, de atletismo, de tenis o de pádel, entre otros.

Entre las fortalezas de A Pobra y de las que quieren presumir para entrar en el Grand Prix, se encuentran las impresionantes vistas de la localidad coruñesa desde el monte de A Curota, además del camino A Orixe (una ruta de peregrinación que pasa por el pueblo), las piscinas naturales del río Pedras o la playa de Cabío (la primera en recibir la bandera azul en Galicia).

En el aspecto cultural y como muestran en el vídeo promocional, la figura principal es Valle Inclán, muy vinculado a esta tierra donde pasó varios años de su vida. De hecho en su honor se creó el Museo Valle Inclán en la renacentista Torre de Bermúdez. A esta torre se unen otras destacadas como la torre fortaleza de Xunqueiras, ahora convertida en pazo, el pazo de Aguiar y el pazo de Couto.

Cinco parroquias, producción de conservas y un bocata de pulpo "imperdible"

El alcalde de A Pobra, ha reconocido que aunque no sabe aún si participarán, ya se está preparando para los juegos de preguntas en los que tendría que participar si su pueblo resulta elegido y en el vídeo promocional se ha encargado de que gente que no conoce la localidad se entere de hasta el último detalle relevante que hace de su pueblo un "lugar único", como él mismo lo considera.

En el plano gastronómico, hace un llamamiento al equipo del Grand Prix a conocer su importante producción de conservas, ya que cuentan con bateas de mejillón y bancos marisqueros de almejas y berberechos, a lo que se une también una producción importante de sardinilla.

Algo "imperdible" es el tradicional bocata de pulpo, una especialidad consumida normalmente, pero especialmente en fiestas como la del Carmen dos Pincheiros. Otra cita marcada en el calendario es la Procesión de Nazareno, declarada de Interés Turístico Nacional y en la que se pasean ataúdes vacíos a modo de ofrenda como marca la tradición.

Asimismo, Pobra do Caramiñal integra cinco parroquias (Lesón, O Caramiñal, Posmarcos, Santiago do Deán y O Xobre).

Padrino famoso y donación a favor de animales abandonados en caso de ganar

El Grand Prix tiene un fin solidario, que permite la donación del premio que gane cada pueblo en el programa en el que participe a la entidad que elija. En el caso de que participe A Pobra y gane, el alcalde asegura que se destinará el dinero a mejorar y ampliar el centro de acogida de perros y gatos abandonados del pueblo.

En cuanto al famoso padrino que debe tener cada equipo que concursa, ante la oportunidad de elegir libremente y como llamamiento previo en caso de que finalmente participen, desde alcaldía su favorito para colaborar en esta aventura televisiva sería el popular escritor gallego Manuel Rivas.