José Manuel Cancela, un gallego en Hollywood, habla esta tarde en A Coruña sobre el arte de ponerle música al cine

Esta tarde, a las 20:00 horas, el Espacio Oculto (Rúa Panadeiras, 26) acoge una nueva edición de As charlas do Xerion con un invitado de excepción: José Manuel Cancela, músico compostelano afincado en Los Ángeles y referente en la composición de bandas sonoras para cine y televisión.

El músico será entrevistado por Jesús Suárez, creador e impulsor de estas charlas con gallegos de referencia, por donde han pasado recientemente referentes como Carlos Negreira, el boxeador Iván Sánchez 'Dinky' o Luis Moya.

Cancela ha trabajado en producciones como Creed, Focus, Ray Donovan (Showtime), The Last Narc (Amazon Prime) o Gordon Ramsay: Uncharted (National Geographic), y ha compartido escenario y estudio con artistas de la talla de Celia Cruz, Chick Corea, U2 o The Backstreet Boys.

Formado en la Berklee College of Music (EE. UU.) y en la Hochschule für Musik de Hannover (Alemania), el compositor hablará sobre el proceso creativo de la música cinematográfica, su visión del oficio y cómo ha integrado sus raíces gallegas —con la gaita como instrumento central— en un estilo que bebe también de ritmos flamencos, cubanos y de Oriente Medio.

La entrada es libre hasta completar aforo. Una oportunidad única para descubrir cómo suena el cine… contado por quien le pone la música.