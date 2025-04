Diego González Rivas y Alba Carrillo de mariscada en A Coruña: "Los percebes parecen patas de dinosaurio"

La Televisión de Galicia emitió en la noche de ayer, miércoles 23, una nueva entrega de A Miña Gran Cidade en la que pudimos disfrutar de cómo el cirujano coruñés Diego González Rivas le enseñaba a la televisiva Alba Carrillo los mejores rincones de A Coruña para convencerla de que la ciudad herculina es un lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones repletas de gastronomía exquisita, actividades magníficas y cultura de gran interés. ¿Lo habrá conseguido o Alba Carrillo preferirá coger el billete de vuelta?

Solo aquellos que hayan visto el programa en la TVG saben si el anfitrión González Rivas ha conseguido convencer a la invitada Alba Carrillo de que A Coruña es una ciudad maravillosa para vivir unas vacaciones perfectas, no solo por su belleza, que también, sino por todos los atractivos que caracterizan a la ciudad de cristal. En Quincemil te contamos cómo ha sido la visita y cuál ha sido la decisión de la popular modelo.

"Diego, benvido a túa cidade"

El programa comienza con un breve análisis de la vida del reconocido cirujano, famoso por sus operaciones en 138 países a más de 10.000 personas gracias a su innovadora técnica de Uniportal VATS. El programa presentado por Noelia Rey nos ofrece unas imágenes increíbles de A Coruña desde lo alto del Monte de San Pedro que, en palabras del González Rivas, "son las vistas de una ciudad más espectaculares que vi en mi vida".

El cirujano explica que para él es muy importante volver a su tierra y desconectar lo máximo que puede del ajetreo de su vida laboral "para mí la parada en Galicia es fundamental. Tengo que venir aquí cada cierto tiempo para recuperar fuerzas", explica. Además, no duda en señalar que "necesito venir a A Coruña para tener calidad de vida".

Tras varias opciones que le presentó Noelia Rey a González Rivas, finalmente la persona invitada resultó ser Alba Carrillo, a lo que el cirujano añadió que le caía muy bien y la seguía por redes sociales. La modelo entró de lleno en el tono cómico con el que divertir a los espectadores, incluso, llegando a hacer chistes sobre sí misma: "puede operar a varias personas al día, pero no aguantar un día entero a Alba Carrillo". No obstante, muy animada y contenta, no dudó ni un momento en aceptar la invitación para descubrir si A Coruña es una ciudad en la que merece la pena pasar unos días de vacaciones; "vamos a por ello", dijo. No sin antes advertir a Diego González Rivas de lo que le espera, pues, en palabras de la invitada: "Es mucho más fácil operar 30 pulmones que aguantarme a mí un día".

Primera experiencia: Aventuras en el Monte de San Pedro

"Siempre que alguien viene de fuera lo primero que hago es llevarle al Monte de San Pedro para deleitarse con las vistas", afirma Diego González Rivas. No es para menos, pues desde lo alto de este rincón coruñés se ve una panorámica espectacular de la ciudad, Ferrol, Arteixo, las islas Sisargas y la increíble Torre de Hércules.

Diego González Rivas y Alba Carrillo pasean por el Monte de San Pedro mientras el cirujano le explica brevemente la historia de los emblemáticos cañones que todos los coruñeses conocen muy bien. Allí, como dice González Rivas, hay unos pasadizos que antiguamente servían de escondite para atacar a los barcos enemigos. "Me gusta el simbolismo de los coruñeses, que sois guerreros", dice una convencida Alba Carrillo. "Defendéis lo vuestro y eso me gusta", prosigue.

Durante la visita a este lugar aprovechan para hablar de su infancia. Diego le cuenta que de pequeño quería ser cómico y actor, además de que era bastante travieso. "Era un caso perdido y al final salí médico", bromea el cirujano.

Segunda experiencia: De tapas por A Coruña

En la segunda experiencia Diego González Rivas decide enseñarla a Alba Carrillo el corazón de A Coruña, esto es, la calle de San Andrés, la calle de la Galera, la calle de la Franja... mientras le explica lo mucho que nos gusta a los coruñeses pasear de bar en bar por "la zona de los vinos".

Durante su recorrido por las calles céntricas de la ciudad se produce un momento muy emotivo para el cirujano, pues muchas personas se paran a saludarle y agradecerle su gran labor. La primera parada la realizan en La Bombilla, conocida por todo coruñés que se precie, donde una graciosa Alba Carrillo se lanza a bailar baile gallego e, incluso, tratar de aturuxar, aunque el resultado no fue el esperado, junto con 'Os Pantoxos'. Como no podía ser de otra forma, en este establecimiento aprovechan para tomar un vino y una tapa, la ensaladilla fue la escogida. "Está rica", dijo la madrileña.

Tercera experiencia: Comida con vistas

Llegó el momento de cautivar a Alba Carrillo con un buen marisco y un buen pescado. Para ello, se desplazaron a uno de los restaurantes favoritos de Diego González Rivas, la marisquería Tira do Playa. Allí pudieron disfrutar de unas vistas increíbles de todo el paseo marítimo de A Coruña.

En el menú disfrutaron de unos percebes, con los que, como no podía ser de otra forma, Diego González Rivas se salpicó toda la camisa. Alba Carrillo se sorprendió por el tamaño del producto: "Madre mía, tamaño dinosaurio lo que yo quería. Unos percebes que parecían patas de dinosaurio. De metro veinte, de manga de abrigo", dijo en tono simpático. El siguiente plato fue un espectacular salpicón de bogavante. A cada plato, Alba Carrillo no podía parar de aclamar la riqueza de los productos de la tierra. Por último, todavía había sitio para una buena lubina a la brasa.

Durante la comida, el cirujano explicó que al día siguiente tenía que coger un avión para operar en otro país y le habla de la Fundación Diego González Rivas. Alba no lo dudó: "Mi querido público, hay que darle el premio Princesa de Asturias".

Cuarta experiencia: Cogiendo olas en el Orzán

La cuarta y última experiencia antes de tomar la decisión final. En este momento lo único que quería Alba Carrillo era dormir una siesta, pero tras las insistencias de la presentadora Noelia Rey y del anfitrión Diego González Rivas, finalmente accedió a realizar la última actividad: surfear las olas del Orzán. "Es cabezón, por eso ha llegado a donde ha llegado", comenta sobre González Rivas. Para conseguir el material necesario con el que desarrollar una de las mayores pasiones de Diego se dirigen a Vazva, "una de las mejores tiendas de Galicia, si no la mejor, de surf" dice el médico.

Ya en la arena, Diego le explica a su invitada la técnica para coger las olas del Orzán y, finalmente, se lanzan a intentarlo antes de que se agote el tiempo de las experiencias. "Una campeona, surfeó una ola", comenta el popular cirujano.

Decisión final ¿Prefiere Madrid o A Coruña?

Llegó el momento de la decisión final. ¿Qué escogerá Alba Carrillo? Presentadora, anfitrión e invitada se encuentran en el Hotel Meliá María Pita para conocer si, finalmente, Alba Carrillo decide quedarse unos días de vacaciones en A Coruña o, por el contrario, coger el billete de vuelta a Madrid. "Ha sido maravilloso. Me lo he pasado muy bien", prosigue: "Gracias, porque ha sido maravilla". Diego está convencido de que va a quedarse unos días disfrutando de la ciudad y, para convencerla del todo, le regala su nuevo libro Curando el Alma.

A la hora de votar, se produce un empate entre A Coruña y Madrid, ya que Alba Carrillo considera que A Coruña es mejor para pasear, comer, relajarse, el clima (en verano), en hospitalidad y en patrimonio. No obstante, cree que Madrid supera a la ciudad herculina en comer, divertirse, clima (en invierno), en paisaje y en patrimonio.

¿Qué decisión toma la modelo? Alba Carrillo lo tiene claro: "Nos quedamos en A Coruña"