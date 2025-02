"Juan Mariné, entre luz y sombra", el documental del coruñés Rafael Toba sobre el popular cineasta

El audiovisual español está de luto tras la reciente pérdida, a los 104 años, del director de fotografía, restaurador e investigador de cine Juan Mariné, quien fue galardonado con el Goya de Honor 2024 por dedicar toda su vida al cine. A lo largo de su trayectoria, participó en más de 150 producciones y, en sus últimas décadas, se enfocó en la restauración de películas. Gracias a su labor y al legado que nos deja, podremos seguir disfrutando del cine del pasado. En este sentido, no podemos olvidarnos de un profesional que tanto ha aportado al cine español y, gracias al documental realizado por el director coruñés Rafael Toba, podemos conocer más de cerca la vida de uno de los directores de fotografía más importantes del cine español.

Rafael Toba es un director, productor y guionista nacido en A Coruña que cuenta con varios títulos a sus espaldas, como Alpuxarras, disponible en Filmin, Welcome, Lorca o Santiago y seis poemas gallegos, entre otros. Pero si hay uno del que queremos hacer especial mención tras la noticia del fallecimiento de Mariné, es el documental que Toba hizo sobre su vida, centrándose en la época de la guerra.

Juan Mariné, entre luz y sombra

Juan Mariné, entre luz y sombra RTVEPlay

El 31 de diciembre de 1920 nació Juan Mariné en Barcelona, quien se convertiría en una de las figuras más importantes del cine en España. Desde joven, Mariné soñaba con ser ingeniero, pero su vida dio un giro inesperado con el estallido de la Guerra Civil Española. Conflicto que, además de alterar sus planes, lo empujaron a embarcarse en una vida llena de desafíos.

En el documental "Juan Mariné, entre luz y sombra", Rafael Toba plasma los acontecimientos que lo convirtieron en uno de los mejores directores de fotografía más influyentes del cine español, haciendo especial hincapié en la época de la guerra que tanto marcó la vida del cineasta, más allá de hacer un repaso a lo largo de su vida como cineasta, tanto por las películas en las que participó, como por aquellas a las que dedicó su tiempo e ingenio para restaurarlas con el fin de que no queden en el olvido.

"De Juan se sabía toda su trayectoria cinematográfica, pero quizá era más desconocida la parte de la guerra de España", indica Rafael Toba. Por este motivo, en la producción podemos descubrir momentos de la vida de Mariné como su pertenencia al sindicato anarquista CNT, del que él formó parte siendo muy joven, "tenía 15 años en ese momento", indica el director del documental.

Rafael Toba sabía que hacer un documental sobre una figura con tanta vida como Mariné iba a ser complicado, y no se equivocaba. "Tiene cientos de anécdotas de toda su vida", dice. Señala que lo que más tiempo le llevó a la hora de hacerlo fue el montaje, debido a la gran cantidad de material de archivo que se utilizó; "conseguir ese material ya es dificultoso, porque estamos hablando de películas que muchas no son de la misma fuente y es difícil". A esto hay que sumarle las horas de metraje de las entrevistas con Mariné, las cuales no se pudieron añadir todas, porque "la vida de Juan es larguísima", afirma Rafael.

No es para menos, pues la habilidad innata que tenía Juan Mariné para manejar la cámara le permitieron participar en los episodios más trascendentales de la historia del siglo XX en España, capturando para la posteridad momentos clave para el país. A través de su cámara, Mariné documentó la lucha, el sufrimiento y la esperanza de todo un país.

"En el fondo hay que verlo como una victoria, ha vivido 104 años y ha conseguido todo lo que ha conseguido en su vida", afirma Rafael Toba.

Así, por todos es sabido que Juan Mariné es una figura fundamental en la historia del cine español y que su legado trasciende las imágenes que capturó. El documental "Juan Mariné, entre luz y sombra" estuvo disponible en RTVEPlay hasta el 31 de enero de 2025 y, por ahora, se desconoce si volveremos a tener la oportunidad de poderlo disfrutar.