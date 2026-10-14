CoruñArt regresa a A Coruña con una segunda edición de actividades culturales gratuitas

La feria CoruñArt regresará a A Coruña el próximo 7 de noviembre con una segunda edición que volverá a convertir el Fórum Metropolitano en un punto de encuentro para profesionales, empresas y entidades vinculadas al sector cultural y creativo.

Tras su estreno en 2025, la cita busca consolidarse como un espacio para establecer contactos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Una de las principales novedades de este año será la gratuidad de todas las actividades para el público, gracias a la incorporación de la Diputación de A Coruña y el Concello como patrocinadores. En su primera edición, el acceso a los encuentros profesionales, mesas de debate y talleres formativos requería una acreditación de pago.

Los detalles de esta segunda convocatoria se presentaron este miércoles en el Fórum Metropolitano, en un acto en el que participaron los codirectores de CoruñArt, Iria Mejuto, Tomás Legido y María Nieto; la diputada provincial de Cultura, Natividad González, y el concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro.

Más encuentros profesionales y oportunidades para el sector

La organización trabaja en una programación que volverá a reunir diferentes disciplinas artísticas, desde la música y la literatura hasta la fotografía, la ilustración, las artes escénicas y la comunicación cultural.

Entre las propuestas previstas destaca el refuerzo de los encuentros profesionales individuales, conocidos como one to one, que permitirán a los participantes establecer contactos directos con otros agentes del sector y explorar posibles colaboraciones.

Aunque la asistencia será gratuita, los organizadores recomiendan inscribirse previamente para participar en estas reuniones y facilitar su planificación.

El programa completo, con los nombres de los profesionales y artistas invitados, se anunciará en los próximos días.

Proyecciones de los Premios Mestre Mateo y apoyo a nuevos talentos

La segunda edición de CoruñArt incorporará nuevas colaboraciones con entidades culturales y formativas.

Una de ellas será la Academia Galega do Audiovisual, que participará con una selección de proyecciones de obras premiadas en los Premios Mestre Mateo, en vísperas del 30 aniversario de estos galardones.

También se sumará la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña, con el objetivo de dar visibilidad a nuevos creadores y facilitar su acercamiento al ámbito profesional.

De esta forma, la feria pretende ofrecer un escaparate tanto a profesionales con una trayectoria consolidada como a quienes están comenzando a desarrollar sus proyectos en las industrias culturales.

Abierto el plazo para solicitar espacios expositivos

Coincidiendo con la presentación de esta segunda edición, la organización ha abierto el plazo para que empresas y entidades sin ánimo de lucro del sector cultural y creativo soliciten un espacio expositivo durante la feria.

Estos puestos permitirán mostrar proyectos, productos y servicios, además de establecer contacto con otros profesionales y con los visitantes.

La iniciativa recupera así el mercado cultural de la primera edición, en el que participaron empresas, colectivos y creadores que pudieron presentar y comercializar directamente sus trabajos.