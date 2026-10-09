Quincegotas arranca en A Coruña con tres días de danza contemporánea en las calles y 14 propuestas

A Coruña ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la novena edición de Quincegotas, el Festival de Danza en la Calle, que reúne 14 propuestas artísticas hasta el domingo 11 de octubre. El certamen, patrocinado un año más por el Ayuntamiento de A Coruña, ha comenzado en la escalinata de la Domus y llevará la danza contemporánea a distintos espacios urbanos durante todo el fin de semana.

La programación se reparte entre la escalinata de la Domus, la cúpula del parque de Eirís y la plaza de la Fábrica de Tabacos, a los que se suma por primera vez la plaza de María Pita. Compañías consolidadas y nuevos creadores participan en una edición que busca acercar esta disciplina al público fuera de los escenarios convencionales, con propuestas que exploran cuestiones como la identidad, la memoria, la naturaleza y las relaciones sociales.

La Domus ha abierto el festival este viernes

La primera jornada ha comenzado a las 18:00 horas en la escalinata de la Domus. El CDAN Lugo ha presentado SOMA, una pieza en la que once alumnas exploran el cuerpo como materia e instinto, mientras que el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña ha llevado a escena Diferencial, una reflexión sobre la convivencia entre lo individual y lo colectivo.

El programa de este viernes se completa con Derivé, de Riart Company, una propuesta sobre las ataduras sociales y las fragilidades que se esconden tras los personajes que construimos, y Lo que los árboles no cuentan, de Héctor Plaza y Kiko López, una pieza creada para el espacio público que establece un diálogo poético entre la vida humana y la de los árboles.

El sábado será el turno del talento emergente

La programación continuará este sábado 10 de octubre con dos citas. A las 12:30 horas, la cúpula del parque de Eirís acogerá Quincegotas Emergente, con cuatro propuestas de nuevos creadores: Tánguela, de Myriam González; A vergonza era verde e comeuna a vaca, de Alicia López; Threadscap, de Samuel Galán; y Pensar a contratiempo, de Suevia Rojo.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, el festival se trasladará a la plaza de la Fábrica de Tabacos. SóLODOS presentará Mover Cenizas, de Maruxa Salas y Erick Jiménez, inspirada en las huellas que dejan los incendios en la naturaleza y en las personas. También participará Julia Laport con Extender como si pudiera, que combina danza urbana y música barroca, mientras que el Colectivo Dexeito cerrará la jornada con (En Blanco), una pieza sobre los límites de la intimidad y la relación con el otro.

María Pita acogerá el cierre el domingo

La novena edición de Quincegotas concluirá el domingo 11 de octubre a las 18:00 horas en la plaza de María Pita, que se incorpora por primera vez a los escenarios del festival. Meraki Cía presentará Recreo, una reivindicación del juego; María Garzaráin llevará a escena Campo Abierto, un rito en torno a lo invisible y la celebración de la vida; y Ángel Durán cerrará la programación con Manifesto.

Esta última pieza, interpretada por cinco cuerpos, recupera el espíritu de las subculturas y transforma el espacio público en un ritual colectivo de evasión, resistencia y rebeldía. El festival culminará así tres jornadas en las que A Coruña se convierte en escenario de la danza contemporánea, con actuaciones que buscan acercar esta expresión artística a la ciudadanía fuera de teatros y salas convencionales.