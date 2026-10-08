A Coruña reúne a 180 expertos para hablar de cómo la IA está cambiando la Justicia

"Las fronteras entre lo que es real y lo que no se difuminan". Es una de las reflexiones que dejó este jueves la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante la presentación de DATAfórum Justicia 2026, el gran encuentro sobre la transformación digital de la Justicia que reunirá en la ciudad a más de un millar de personas.

La cita celebrará su quinta edición del 21 al 23 de octubre en Palexco y contará con 180 expertos en digitalización y Justicia, además de profesionales del sector jurídico, universitarios y otros asistentes interesados en los cambios que está provocando la tecnología en este ámbito.

La inteligencia artificial será uno de los grandes temas sobre la mesa. ¿Puede ayudar a agilizar la Justicia? ¿Hasta dónde puede llegar en el trabajo de jueces y abogados? ¿Qué riesgos plantea para las garantías judiciales? Son algunas de las preguntas que se abordarán durante los tres días de DATAfórum.

El encuentro está organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la colaboración del Concello da Coruña y la Universidade da Coruña y el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Fiscalía General del Estado.

Entre los nombres que pasarán por Palexco estarán el ministro de Justicia, Félix Bolaños; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Aleida Alcaide; el físico cuántico y experto en IA José Ignacio Latorre; el director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, Alberto Gago, y el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva.

"Podemos y debemos estar en la vanguardia de la transformación profunda que el país entero está viviendo", defendió Inés Rey durante la presentación. La alcaldesa destacó además que la ciudad y Galicia cuentan con un entorno "profesional y académico de primer nivel" para acoger una cita de estas características.

Rey también puso el foco en el papel de la tecnología en la sociedad y en la necesidad de que sus avances tengan un impacto positivo. "Un foro que tiene como objetivo mejorar. Las sociedades ya están, desde hace tiempo, siendo sustancialmente transformadas por los avances tecnológicos", señaló.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, incidió precisamente en esa idea y defendió que la transformación digital debe avanzar de la mano de la protección de los derechos fundamentales. La IA y los datos, apuntó, ofrecen grandes oportunidades para mejorar el servicio público, pero la tecnología debe estar siempre bajo supervisión humana.

Casi 200 universitarios competirán para buscar soluciones a problemas reales

Una de las partes más prácticas de DATAfórum será el DATAthon, en el que participarán cerca de 200 estudiantes de universidades de toda España. La mayoría de los equipos estarán formados por alumnos de Derecho e Informática, aunque también habrá estudiantes de otras áreas.

Durante tres días trabajarán con mentores para buscar soluciones tecnológicas a problemas reales de la Administración de Justicia. Los retos estarán relacionados con la atención a personas con dificultades para desenvolverse en entornos digitales, la forma de acercar la Justicia a niños y jóvenes y las necesidades de las personas neurodivergentes.

También se celebrará un Promptatón, una competición centrada en crear el mejor prompt, es decir, la instrucción que se proporciona a una inteligencia artificial. En este caso, el objetivo será explorar sus posibilidades aplicadas a documentos judiciales anonimizados.

Cine, música y humor para cerrar el encuentro

DATAfórum no se quedará únicamente en jueces, abogados, informáticos y expertos en inteligencia artificial. La última jornada contará también con tres profesionales de la cultura que abordarán la transformación social y digital desde sus respectivas disciplinas.

Participarán el guionista y creador de series como Élite, Carlos Montero; la violonchelista Alejandra Díaz; y la humorista y creadora de contenido Carolina Iglesias, conocida en redes como @percebesygrelos.

Algunas de las sesiones del DATAfórum

Miércoles 21 de octubre

11:35 horas: inauguración a cargo de Manuel Olmedo , secretario de Estado de Justicia.

, secretario de Estado de Justicia. 12:25 horas: José Ignacio Latorre hablará sobre "El nuevo contrato social".

13:05 horas: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, abordará "Los retos de la Fiscalía General del Estado".

13:50 horas: entrevista a Alberto Gago, director de la AESIA, sobre regulación y supervisión de la IA.

15:50 horas: sesión sobre "Delitos de odio. Desinformación", con Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE, y María Esteller, subdirectora de la Agencia Estatal de Supervisión de la IA.

Jueves 22 de octubre

09:25 horas: Jordi Nieva analizará si la calidad de la Justicia puede verse comprometida por el uso privado de IA por parte de los jueces.

10:15 horas: sesión sobre la Justicia digital en Iberoamérica, con participantes de República Dominicana, Brasil, Argentina y Colombia, además del Banco Interamericano de Desarrollo.

en Iberoamérica, con participantes de República Dominicana, Brasil, Argentina y Colombia, además del Banco Interamericano de Desarrollo. 16:20 horas: debate sobre innovación, accesibilidad e igualdad en el acceso a la Justicia.

16:20 horas: sesión sobre Justicia y Economía, centrada en ejecución judicial, subastas y deuda judicializada.

17:35 horas: mesa sobre Legaltech y el impacto de la tecnología en los bufetes y departamentos jurídicos de grandes empresas.

Viernes 23 de octubre

09:30 horas: debate sobre inteligencia artificial en España, su estrategia, control y política de Estado.

10:10 horas: mesa sobre el futuro de la Justicia, su digitalización y la IA.

14:20 horas: clausura a cargo del ministro Félix Bolaños.

La programación completa puede consultarse en la web de DATAfórum Justicia.