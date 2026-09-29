El espectáculo se representará en A Coruña del 11 al 14 de febrero de 2027 Concello da Coruña

"The Book of Mormon" llegará a A Coruña en febrero de 2027 con cuatro días de funciones

El Teatro Colón de A Coruña incorporará a su programación de 2027 uno de los musicales de mayor éxito de los últimos años en España. "The Book of Mormon" llegará a la ciudad del 11 al 14 de febrero, dentro de su primera gira estatal después de permanecer durante tres temporadas en Madrid.

Las entradas para las funciones ya están disponibles a través de Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense.

La producción, promovida por ATG Entertainment con el apoyo del Concello de A Coruña, ha superado las 1.000 funciones y los 600.000 espectadores en España. El espectáculo suma además 17 reconocimientos, entre ellos los premios a Mejor Musical en los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la incorporación del espectáculo a la programación municipal. "Desde el Gobierno de Inés Rey seguimos trabajando para que A Coruña sea una referencia cultural también en el ámbito de las grandes producciones escénicas", señaló.

Castro añadió que la llegada de "The Book of Mormon" permitirá al público coruñés disfrutar "de uno de los espectáculos más exitosos y reconocidos del panorama internacional sin salir de la ciudad".

De los creadores de "South Park"

"The Book of Mormon" fue creado por Trey Parker y Matt Stone, responsables de la serie "South Park", junto al compositor y letrista Robert López, autor de canciones de películas como "Frozen" y "Coco". La dirección de la versión española corre a cargo de David Serrano.

La historia tiene como protagonistas a Elder Price y Elder Cunningham, dos jóvenes misioneros enviados a una aldea de Uganda para difundir su fe. Sus intentos por conectar con la realidad de la comunidad desencadenan diferentes situaciones cómicas sobre las que se construye el espectáculo.

El musical continúa actualmente en cartel tanto en Broadway como en el West End de Londres. En Nueva York celebró recientemente su 15 aniversario y, a nivel internacional, acumula nueve premios Tony y cuatro Olivier, incluidos los galardones a Mejor Musical.