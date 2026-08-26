La Odisea de Ulises que se esconde en la Catedral de Santiago de Compostela

El estudio del profesor de la USC Francisco Prado-Vilar identifica el episodio de Circe y nuevas claves para interpretar la Columna de Ulises de la Catedral de Santiago USC

La historia de Ulises y su accidentado regreso a Ítaca podría estar escondida, desde hace siglos, entre los relieves de una columna románica de la Catedral de Santiago. Un nuevo estudio del profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) e investigador del CISPAC, Francisco Prado-Vilar, ofrece nuevas claves para interpretar la conocida como Columna de Ulises, una pieza de mármol procedente de la antigua Porta Francíxena y conservada actualmente en el Museo de la Catedral.

La investigación, publicada en Románico Digital, reconstruye las fuentes literarias e iconográficas utilizadas por el taller compostelano del siglo XII y propone entender la columna como una reinterpretación cristiana de la Odisea. Una obra que relacionaría el viaje del héroe griego, lleno de peligros, tentaciones y transformaciones, con la experiencia de los peregrinos que llegaban a Santiago de Compostela.

La presencia de Ulises en la fachada de la Catedral no sería, por tanto, una ilustración literal del poema de Homero. Según explica Prado-Vilar, en la tradición medieval el héroe podía ser interpretado como omnium peregrinus, "el viajero que atraviesa un mundo de peligros y seducciones sin perder de vista el regreso a su verdadera patria".

Su travesía se convertía así en una imagen de la condición espiritual del peregrino y podía relacionarse incluso con el propio viaje atlántico del Apóstol hasta Compostela.

Una de las escenas más reconocibles se encuentra en la banda central de la columna y representa el paso de Ulises ante las sirenas. Sin embargo, el escultor compostelano se aleja de la imagen más habitual del héroe atado al mástil de su barco.

La escena concentra su significado en otro gesto: Ulises rodea con su brazo la cabeza de uno de sus compañeros y le tapa el oído para protegerlo del canto mortal de las sirenas. La cera utilizada por los navegantes, identificada en la tradición cristiana con los Evangelios, se convierte así en el instrumento que permite resistir las voces engañosas.

Alrededor de la embarcación aparecen diferentes tipos de sirenas y una figura con rasgos de Escila, vinculada en la interpretación moral medieval a la violencia del deseo. La escena dialogaría además con otra figura de la antigua fachada de la Catedral, la del rey David, que vencía con su música a otra sirena.

La gran novedad: Circe aparece en la columna

La principal aportación de la investigación es la identificación del episodio de Circe en el registro superior de la obra. En esta parte aparece un guerrero junto a su caballo caído, acosados por aves, animales y seres híbridos alrededor de una figura femenina.

La comparación con textos de Isidoro de Sevilla y Boecio, así como con manuscritos del siglo XII, permite interpretar la escena como una representación del poder de las pasiones para degradar la naturaleza humana.

"El escultor convirtió la huida de Ulises del dominio de Circe en un combate protagonizado por un caballero medieval e inspirado también en modelos procedentes de sarcófagos romanos", señala Francisco Prado-Vilar.

La historia, además, no se cuenta de forma lineal. La disposición helicoidal de los relieves obliga al espectador a rodear físicamente la columna y seguir con la mirada una narración que asciende desde la nave situada en la base hasta las escenas de tentación, metamorfosis y combate.

Este recorrido estaría relacionado con el carácter polytropos de Ulises, el hombre de las múltiples vueltas y transformaciones, y convertiría la contemplación de la pieza en una experiencia en la que intervienen la vista, el tacto, el sonido y el propio movimiento del espectador.

Una Odisea convertida en experiencia audiovisual

La investigación se completa con A Odisea Atlántica. Unha viaxe audiovisual pola Columna de Ulises da Catedral de Santiago, un vídeo-ensayo creado a partir de un gemelo digital de la pieza.

El modelo fue generado mediante fotogrametría a partir de numerosas imágenes de alta resolución y posteriormente procesado y optimizado por Alexandre González Rivas en el laboratorio multidisciplinar KosmoTech_1200, bajo la dirección científica de Prado-Vilar.

Esta virtualización permite controlar la iluminación, los movimientos de cámara y la relación de la escultura con el espacio, liberándola de la contemplación estática a la que queda condicionada por su actual ubicación en el Museo de la Catedral.

"El vídeo transforma la exploración de la columna en una navegación", explica el investigador. La cámara atraviesa el agua y recorre el curso helicoidal de los relieves, desde la embarcación situada en la base hasta las sirenas, las metamorfosis asociadas a Circe y el registro superior.

Las ondulaciones del mármol se transforman en esta experiencia audiovisual en olas de las que emergen cuerpos, animales y criaturas monstruosas, recuperando la poética de la metamorfosis y la dimensión inmersiva de una obra que, casi nueve siglos después, sigue revelando nuevas historias en plena Compostela.