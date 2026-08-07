Festival Internacional de Folclore de A Coruña.

Festival Internacional de Folclore de A Coruña. Eidos

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El folclore internacional celebra su 39ª edición en A Coruña con cinco días de bailes y desfiles

La programación comenzará el miércoles 12 de agosto

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La Asociación de Coros e Danzas Eidos de A Coruña organiza un año más el Festival Internacional de Folclore en la ciudad, una de las citas indispensables de las Fiestas de María Pita.

Yerai Cortés en María Pita, A Coruña.

Este año el evento celebra su 39ª edición con una muestra de cultura popular e internacional con representación de países de África, América, Asia y Europa.

Las actuaciones serán los días 12,13 y 15 en Campo da Leña y los días 14 y 16 en María Pita.

Esta es la programación completa.

DÍA

HORA

LUGAR

PROGRAMA

12 de agosto

18:30 horas

Campo da Leña

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña, España), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) e Identidad Perú Taller de Danzas (Perú)

13 de agosto

12:30 horas

Ayuntamiento de A Coruña

Recepción oficial

13 de agosto

19:00 horas

Cantón Grande y Dársena de la Marina

Presentación: Perú y Filipinas en el Cantón Grande; Armenia y Guinea Bissau en la Dársena de la Marina; baile de 5 minutos

13 de agosto

20:00 horas

Campo da Leña

Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia), Identidad Perú Taller de Danzas (Perú) y Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau)

14 de agosto

19:00 horas

Cantón Grande y Dársena de la Marina

Presentación: Armenia y Guinea Bissau en el Cantón Grande; Perú y Filipinas en la Dársena de la Marina; baile de 5 minutos

14 de agosto

20:00 horas

Plaza de María Pita

Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau) y Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia)

15 de agosto

19:00 horas

Palexco, Dársena y María Pita

Desfile. Dos bailes de 3 minutos

15 de agosto

20:00 horas

Campo da Leña

Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) y Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas)

16 de agosto

18:00 horas

Cantón Grande, Calle Real y María Pita

Desfile. 2 bailes de 3 minutos

16 de agosto

19:00 horas

Plaza de María Pita

Gala de Clausura del Festival con Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) y Asociación de Coros e Danzas “Eidos” (A Coruña, España)