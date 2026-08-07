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El folclore internacional celebra su 39ª edición en A Coruña con cinco días de bailes y desfiles
La programación comenzará el miércoles 12 de agosto
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La Asociación de Coros e Danzas Eidos de A Coruña organiza un año más el Festival Internacional de Folclore en la ciudad, una de las citas indispensables de las Fiestas de María Pita.
Este año el evento celebra su 39ª edición con una muestra de cultura popular e internacional con representación de países de África, América, Asia y Europa.
Las actuaciones serán los días 12,13 y 15 en Campo da Leña y los días 14 y 16 en María Pita.
Esta es la programación completa.
DÍA
HORA
LUGAR
PROGRAMA
12 de agosto
18:30 horas
Campo da Leña
Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña, España), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) e Identidad Perú Taller de Danzas (Perú)
13 de agosto
12:30 horas
Ayuntamiento de A Coruña
Recepción oficial
13 de agosto
19:00 horas
Cantón Grande y Dársena de la Marina
Presentación: Perú y Filipinas en el Cantón Grande; Armenia y Guinea Bissau en la Dársena de la Marina; baile de 5 minutos
13 de agosto
20:00 horas
Campo da Leña
Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia), Identidad Perú Taller de Danzas (Perú) y Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau)
14 de agosto
19:00 horas
Cantón Grande y Dársena de la Marina
Presentación: Armenia y Guinea Bissau en el Cantón Grande; Perú y Filipinas en la Dársena de la Marina; baile de 5 minutos
14 de agosto
20:00 horas
Plaza de María Pita
Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau) y Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia)
15 de agosto
19:00 horas
Palexco, Dársena y María Pita
Desfile. Dos bailes de 3 minutos
15 de agosto
20:00 horas
Campo da Leña
Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) y Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas)
16 de agosto
18:00 horas
Cantón Grande, Calle Real y María Pita
Desfile. 2 bailes de 3 minutos
16 de agosto
19:00 horas
Plaza de María Pita
Gala de Clausura del Festival con Identidad Perú Taller de Danzas (Perú), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Grupo Cultural Netos de Bandim (Guinea Bissau), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) y Asociación de Coros e Danzas “Eidos” (A Coruña, España)