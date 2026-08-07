El folclore internacional celebra su 39ª edición en A Coruña con cinco días de bailes y desfiles

Festival Internacional de Folclore de A Coruña. Eidos

La Asociación de Coros e Danzas Eidos de A Coruña organiza un año más el Festival Internacional de Folclore en la ciudad, una de las citas indispensables de las Fiestas de María Pita.

Este año el evento celebra su 39ª edición con una muestra de cultura popular e internacional con representación de países de África, América, Asia y Europa.

Las actuaciones serán los días 12,13 y 15 en Campo da Leña y los días 14 y 16 en María Pita.

Esta es la programación completa.