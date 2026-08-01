La Feria del Libro de A Coruña abre sus puertas con un centenar de actividades y Bea Lema como pregonera

La Feria del Libro de A Coruña ha abierto este sábado sus puertas en los Jardines de Méndez Núñez, donde permanecerá hasta el próximo 10 de agosto con un programa que reúne más de un centenar de actividades dirigidas a todos los públicos. La ilustradora coruñesa Bea Lema ha sido la encargada de pronunciar el pregón en el acto inaugural de la que está considerada como la cita más multitudinaria del calendario de las Ferias del Libro de Galicia.

Organizada por la Federación de Librerías de Galicia bajo el lema "A porta a universos infinitos", la feria reúne este año a 35 librerías y editoriales y ofrece un amplio programa de presentaciones de libros, encuentros con escritores, talleres infantiles, rutas literarias, mesas de diálogo y sesiones de firmas. Además, todos los ejemplares podrán adquirirse con un 10 % de descuento durante toda la celebración y el recinto abrirá en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

La jornada inaugural, además del pregón de Bea Lema, incluye un taller de Pokémon dirigido al público infantil, la presentación de Cunetas, de Luís Pimentel, y diversos encuentros literarios dedicados a la novela histórica, la literatura negra y la creación contemporánea. En este primer día participan autores como María Oruña, Rodrigo Costoya, Pedro Feijoo, Rober Cagiao, Luis García Rey y Brigitte Vasallo.

La programación continuará el domingo con un diálogo sobre las Mariñas Ártabras, teatro familiar a cargo de Pablísimo, una nueva edición de las Conversas Follas Novas protagonizadas por Carlos Negro y Tamara Andrés, además de la presentación de A muller de mentira, de Iria Collazo, ganadora del Premio García Barros 2026.

Durante la próxima semana, la Feria del Libro seguirá sumando actividades con nuevas presentaciones editoriales, encuentros con autores, propuestas familiares y conversaciones sobre patrimonio y creación literaria. Entre las citas previstas figuran la presentación de O amor, o odio e a ignorancia, de Manuel Fernández Blanco, un bingo literario conducido por Lucía Aldao, así como mesas de diálogo y sesiones de firmas repartidas entre las dos carpas del recinto.

La recta final, entre el 7 y el 10 de agosto, concentrará algunas de las citas más destacadas de esta edición. El programa incluye un homenaje a Syra Alonso, la presentación de Os abandonos, de Antón Riveiro Coello, y conversaciones con Manuel Esteban, Antía Yáñez, Carolina Sarmiento y Yolanda Castaño, además de nuevos recorridos literarios, actividades infantiles y presentaciones que pondrán el broche a una edición que volverá a convertir A Coruña en uno de los grandes escaparates de la literatura gallega y estatal.