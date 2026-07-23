El Concello propone que Salvador de Madariaga sea nombrado Hijo Predilecto de A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, ha propuesto que Salvador de Madariaga sea nombrado Hijo Predilecto de A Coruña. Así lo ha manifestado durante esta tarde en el homenaje que el Instituto José Cornide rindió al escritor y diplomático en el Salón de Sesiones de María Pita con motivo del 50.º aniversario de su regreso del exilio.

"Salvador de Madariaga pertenece a una generación de gigantes sobre cuyos hombros avanzamos hoy. Grandes intelectuales y artistas que, desde diferentes posturas y convicciones, contribuyeron desde sus respectivos ámbitos a dejar un legado que pudiéramos recoger y transformar en algo hermoso y valioso: una sociedad más justa, más abierta y más comprensiva", señaló Inés Rey.

De esta manera, el Concello iniciará los trámites para el nombramiento de Madariaga como Hijo Predilecto de A Coruña, ciudad en la que nació el 23 de julio de 1886, hace exactamente 140 años. "Este Gobierno quiere contribuir a que la vida y la obra de este gran intelectual gallego sigan vivas y presentes. Para que todo aquello que nos enseñó en el pasado sirva también para seguir trabajando por un futuro mejor y más justo", dijo.

Asimismo, la regidora también aprovechó para reivindicar el espíritu inconformista de Madariaga, una de las grandes figuras coruñesas que dedicó su vida a la defensa de la democracia y a la lucha contra el régimen franquista desde el exilio. "Fueron tantas las facetas que mostró al mundo que es difícil describir en unas pocas palabras quién fue y qué hizo. Un demócrata. Un intelectual. Un escritor. Un poeta. Un pensador. Todo esto es cierto, pero no lo es todo. Lo que realmente engrandeció la ya inmensa figura de Madariaga fue el gran drama de su vida: un exilio de 40 años. Lejos de su España y de su Galicia. Lejos de su gente, de su cultura, de sus tradiciones y de las ciudades que tanto amaba. Lejos de la tierra de sus recuerdos. Y, sin embargo, desde la distancia nunca perdió la profunda conexión interior con su hogar", subrayó.

Por último, la alcaldesa puso en valor al Madariaga más humano, que entregó "casi media vida para que en su país volviera a salir el sol». «La democracia, por la que Madariaga tanto sacrificó, siempre merece la pena", añadió.

El acto contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; la directora del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, Ana Romero Masiá; el miembro numerario de la misma institución Emilio Grandío Seoane; el guitarrista Marcos Álvarez González, que interpretó a la guitarra la pieza Homenaje a Toulouse Lautrec, de Eduardo Sainz de la Maza; el actor de doblaje Santiago Fernández, que recitó la Elegía a la muerte de Federico García Lorca, escrita por Madariaga en su faceta de poeta y publicada en 1937, poco después del asesinato del poeta; y el dibujante Siro López, autor de una caricatura conmemorativa, de la que se entregó una copia al Concello.