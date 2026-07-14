Oleiros (A Coruña) celebra un festival gratuito con actuaciones escénicas y música durante 3 días

Oleiros (A Coruña) organiza los días 17, 18 y 19 de julio una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Calle, Rúa Ext-Cénica, que llenará de actuaciones de circo, teatro, danza y música las calles de Santa Cruz y de Santa Cristina.

Se trata de un festival de promoción y difusión de las artes escénicas y musicales en el espacio público dirigido al público general, con espectáculos gratuitos para público familiar y adulto.

Durante tres días las plazas y parques del municipio se convertirán en el escenario de artistas y compañías de las más diversas procedencias y disciplinas, transformando la calle en un espacio propicio para fomentar la interacción social con el público asistente en un ambiente festivo. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.

Programación

Viernes 17 de julio

20:00 horas: Malabares / Acrobacia – La Finestra Nou Circ. Espectáculo 'Pilots' (Parque do Emigrante, Santa Cruz)

21:00 horas: Circo – Cia. Orain-Bi. Espectáculo 'Mute' (Plaza Esther Pita, Santa Cruz)

Sábado 18 de julio

20:00 horas: Teatro – Teatro Ghazafelhos. Espectáculo 'Sherezade, Aladino y los tres beduinos' (Parque José Martí, Santa Cristina)

21:15 horas: Concierto – Vangoura (Plaza Afundida, Santa Cristina)

Domingo 19 de julio

12:30 horas: Música infantil – Lembra Xabarín. Espectáculo 'Concierto tributo Lembra Xabarín' (Parque das Torres, Santa Cruz)

20:00 horas: Danza contemporánea – Residencia Paraíso Darío Bardam. Espectáculo 'Proyecto Phantom' (Parque Luis Seoane, Santa Cruz)