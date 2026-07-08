Jorge Mira, nuevo vicepresidente segundo del Consello da Cultura Galega

El Pleno del Consello da Cultura Galega (CCG) aprobó este miércoles la composición de la nueva Comisión Executiva que acompañará a la presidenta, Dolores Vilavedra, durante su mandato. Entre las principales novedades figura la incorporación del científico coruñés Jorge Mira como vicepresidente segundo.

Mira se suma al órgano ejecutivo junto a Alejo Amoedo, que continuará como vicepresidente primero, y Paula Cabaleiro, que seguirá desempeñando las funciones de secretaria.

Durante la sesión plenaria también se aprobaron los nombramientos de las coordinaciones de las secciones que permanecían vacantes y se informó de la incorporación de nuevos miembros representativos.

En este sentido, Elisa Fernández Rei se incorpora en representación del Instituto da Lingua Galega; Carmen García Mateo, nombrada recientemente rectora de la Universidade de Vigo, pasa a formar parte del Plenario; y Ricardo Cao Abad, rector de la Universidade da Coruña, sustituye a Rosa Crujeiras como representante universitario.

Relevo en tres comisiones técnicas

El Pleno también dio cuenta de varios cambios en las comisiones técnicas de la institución derivados de las recientes bajas en el órgano.

Así, Marilar Aleixandre asumirá la dirección del Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF), en sustitución de Carme Adán; Dolores Vilavedra pasará a dirigir el Arquivo da Emigración Galega (AEG), relevando a Xosé Manoel Núñez Seixas; y Ramón Nicolás será el nuevo responsable del Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CDSG), cargo que hasta ahora ocupaba Rosario Álvarez.