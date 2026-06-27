María Luisa Nache, soprano coruñesa, será homenajeada en el Día das Artes Galegas 2027

La Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) ha acordado dedicar el Día de las Artes Galegas 2027 a la soprano coruñesa María Luisa Nache, considerada una de las voces más destacadas de la lírica gallega del siglo XX. La decisión se tomó en el pleno mensual celebrado en la sede de la Academia en A Coruña.

Según ha explicado la institución, el reconocimiento responde a su carrera inigualable, su labor docente y su significado como icono cultural, destacando su aportación a la proyección internacional de la música gallega y a la consolidación del canto lírico en la comunidad.

La RAGBA subraya que María Luisa Nache poseía una voz de soprano dotada de una técnica prodigiosa y una expresividad conmovedora, que le permitió actuar en escenarios de primer nivel y compartir escenario con figuras como Maria Callas, Franco Corelli o Mario del Monaco.

Tras su etapa internacional, la artista regresó a A Coruña, donde desarrolló una importante labor docente en el Conservatorio, formando a nuevas generaciones de cantantes y dejando una profunda huella en el ámbito pedagógico musical de Galicia. También participó en las temporadas de ópera de la ciudad, consideradas clave para el impulso de la tradición lírica coruñesa.

La Academia considera que esta distinción supone también un acto de justicia histórica hacia las mujeres que alcanzaron la excelencia en disciplinas artísticas de máximo nivel, en un contexto especialmente complejo para las intérpretes femeninas de su época.

María Luisa Nache (A Coruña, 1924–1985) debutó en 1945 en el Teatro Rosalía de Castro con la ópera Aida y dio el salto internacional en 1953 en el Teatro alla Scala de Milán. A lo largo de su carrera actuó en importantes escenarios europeos antes de regresar a Galicia, donde continuó vinculada a la docencia y a la vida musical hasta su fallecimiento en 1985.