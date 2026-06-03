A Coruña licita unas excavaciones arqueológicas en la calle Sinagoga de la Ciudad Vieja

Interior de Sinagoga 4, en A Coruña, donde se cree que había un baño judío. CGM

El Concello de A Coruña ha aprobado este miércoles sacar a concurso la ejecución de excavaciones arqueológicas en el número 4 de la calle Sinagoga, donde se cree que hay un antiguo mikvé o baño judío.

El inmueble es de propiedad municipal desde hace algunos años, cuando lo adquirió por 400.000 euros.

Ahora, el objetivo de estas excavaciones y sondajes es el de conocer más este lugar para entender la historia de la ciudad. Son el paso previo a acciones de rehabilitación, potenciación y visibilización de este enclave.

En una rueda de prensa esta mañana, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, destacó que estas acciones "nos permitirán saber más sobre la evolución en el tiempo de nuestra ciudad y de su corazón histórico, la Ciudad Vieja".

La actuación, con un presupuesto de 50.000 euros cofinanciados con el Ministerio de Industria y Turismo, se enmarca en otras actuaciones como la reforma de la plaza de las Bárbaras, la restauración de la plaza de Azcárraga y del mausoleo de sir John Moore o la renovación de la instalación eléctrica del Castillo de San Antón.