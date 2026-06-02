Reabre la Biblioteca de O Castrillón, en A Coruña, tras una reforma integral

Los vecinos y vecinas de O Castrillón, en A Coruña, vuelven a disfrutar desde ayer de la Biblioteca Municipal de O Castrillón, que abre sus puertas tras estar cerrada varios meses por las obras de acondicionamiento y mejora llevadas a cabo en sus instalaciones.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este martes este espacio cultural que desde hoy volverá a ser punto de encuentro, lectura y comunidad para el barrio.

Se trata de la primera biblioteca municipal de la ciudad que implantó primero los clubes de lectura.

La intervención, que se inició en diciembre de 2025, afectó tanto al centro cívico como a la propia biblioteca municipal. Incluida en el Plan de Renovación de Centros Cívicos Municipais contó con un presupuesto de 346.995,29 euros e incluyó reparaciones estructurales y trabajos de mantenimiento, además de mejoras en distintos espacios del edificio.

En concreto, se arreglaron filtraciones en el edificio y se reformó parte de su estructura para darle mayor amplitud.

Dentro de las actuaciones realizadas figuran la limpieza y desinfección de cubiertas, el desatasco de pluviales, la reposición de líneas de vida y mejoras en carpinterías, pavimentos y acristalamientos. Asimismo, se instaló un nuevo sistema de climatización y ventilación en la sala infantil.

La realización de las obras sufrió retrasos con respecto a los plazos previstos inicialmente. De hecho, en abril el BNG denunciaba públicamente la demora en la finalización de los trabajos, al haberse superado las 14 semanas de ejecución contempladas inicialmente sin una fecha clara para la reapertura.

Este lunes la biblioteca retomó su actividad, recuperando así uno de los equipamientos culturales y vecinales de referencia en O Castrillón.