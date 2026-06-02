Ferrol da luz verde a la transformación del Torrente Ballester en el futuro Museo de la ciudad

El Ayuntamiento de Ferrol ha adjudicado las obras que permitirán convertir el Centro Cultural Torrente Ballester en el futuro Museo de Ferrol, un proyecto con el que la ciudad busca contar por primera vez con un espacio permanente dedicado a la conservación y divulgación de su patrimonio histórico y cultural.

La actuación, aprobada por la Junta de Gobierno Local, ha sido adjudicada a la empresa Obras y Servicios Gómez Crespo S.L. por un importe de 476.514 euros. Además, la firma constructora ha ampliado hasta los seis años el periodo de garantía de los trabajos, muy por encima del mínimo exigido en el contrato.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que la iniciativa permitirá a Ferrol disponer de un equipamiento cultural de referencia. "Por fin, Ferrol contará con el museo de gran ciudad que merece", señaló el regidor, que considera que el proyecto contribuirá a poner en valor la historia, la identidad y el patrimonio local.

La creación del museo será posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, que formalizaron el pasado año un convenio para impulsar esta actuación. Desde el Gobierno local destacan que el nuevo espacio aspira a convertirse en un punto de encuentro para la cultura y en un atractivo añadido para visitantes y turistas.

Una reforma completa del edificio

Los trabajos previstos actuarán sobre diferentes problemas que presenta actualmente el inmueble, entre ellos filtraciones de agua, deficiencias en la cubierta, carencias de accesibilidad y sistemas de iluminación y ventilación mejorables.

Para solucionarlos, el proyecto contempla una modernización integral de las instalaciones, con mejoras en las salas expositivas, los espacios de servicio, los sistemas de seguridad contra incendios y la eficiencia de la iluminación y la ventilación. También se renovarán elementos de la cubierta, se intervendrá en el patio interior y se llevarán a cabo trabajos de acondicionamiento exterior.

El objetivo es que, una vez concluidas las obras, el edificio pueda albergar exposiciones en condiciones óptimas y ofrecer un espacio accesible, moderno y adaptado a las necesidades museísticas actuales.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de seis meses.