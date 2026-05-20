Es oficial: si naciste en 2008, el Gobierno te da 400 euros para gastar en conciertos, cine, videojuegos y más

El Gobierno ha aprobado el nuevo Bono Cultural Joven con importantes novedades para los beneficiarios. Aquellos jóvenes que cumplan 18 años en esta convocatoria, es decir, los nacidos en 2008, pueden adquirir 400 euros para gastarlos en productos, servicios y actividades culturales.

En su pasada edición, el Bono Cultural Joven fue solicitado en Galicia por 16.491 jóvenes, lo que quiere decir que 2 de cada 3 gallegos con derecho a ello lo han solicitado. Por provincias, según Europa Press, el Bono Cultural Joven lo solicitaron 6.950 jóvenes en A Coruña, 1.551 en Lugo, 1.510 en Ourense y 6.480 en Pontevedra.

Nueva edición del Bono Cultural Joven con más posibilidades

El Gobierno ha aprobado una nueva edición del Bono Cultural Joven con importantes novedades. Esta ayuda, impulsada por el Ministerio de Cultura y dirigida a los jóvenes que cumplen 18 años en 2026, mantiene su cuantía de 400 euros, pero amplía las opciones de gasto para fomentar no solo el acceso a la cultura, sino también la creación artística y la participación activa de los jóvenes.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha explicado que el objetivo del Bono Cultural Joven no se limita al consumo cultural, sino que también sirva para desarrollar la creatividad, la práctica artística y la formación cultural.

Otra de las novedades destacadas es que habrá dos modalidades de uso del bono: se podrán destinar los 400 euros íntegros a adquirir material artístico, instrumentos musicales o formación, o bien distribuir el gasto en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación y material artístico, productos culturales en soporte físico, y consumo digital o en línea.

¿En qué se puede gastar el Bono Cultural Joven?

A partir de 2026, el Bono Cultural Joven permitirá adquirir instrumentos musicales, material artístico o formación en el ámbito de la cultura tanto presenciales como en línea, usos que se suman a los ya existentes en ediciones anteriores.

En la modalidad de reparto del gasto, el bono se dividirá en varias categorías:

Hasta 200 euros podrán utilizarse en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico.

Aquí se incluyen entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas, programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Hasta 100 euros para adquirir productos culturales en soporte físico.

Aquí se incluyen libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Hasta 100 euros para consumo digital o en línea.

Incluyendo suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales (Netflix, Prime Video, Amazon...), compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast) y cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.