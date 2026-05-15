A Coruña presenta en Barcelona el cartel de Viñetas desde o Atlántico inspirado en el eclipse

El Concello de A Coruña ha presentado este viernes el cartel de la próxima edición de Viñetas desde O Atlántico y lo ha hecho en Barcelona, en el marco del festival Comic Barcelona.

La pieza, obra del ourensano Miguel Robledo, representa el eclipse de sol del 12 de agosto —que coincidirá con Viñetas, que celebra su programación central entre los días 10 y 16— y en la memoria social.

Robledo cuenta con una larga trayectoria en el mundo del cómic y es ilustrador de obras literarias con experiencia en revistas como Golfiño, Mister K o BD Banda.

En él se ven a personajes populares del cómic y de la animación. En la presentación, a la que acudieron el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro y el director del festival, Manel Cráneo, estuvieron también presentes Pep Brocal, José Pablo García y Sebas Martínez, algunos de los invitados de la nueva edición.

Cartel de Viñetas desde o Atlántico 2026. Viñetas desde o Atlántico 2026

Avance del programa

Este año la programación de Viñetas se extenderá desde junio hasta finales de septiembre, aunque mantendrá en la segunda semana de agosto sus actos centrales.

Así, como se dio a conocer en el avance de la programación, en la que participará Pep Brocal. El autor ha trabajado con registros tan diversos como el humor, las reflexiones sobre el sentido de la vida, la humanidad o las causas sociales, además de llevar a cabo una producción editorial de cómic infantil.

Es el nombre detrás de obras como Cosmonauta, Inframundo, la adaptación de Taxi o Caridad del Río.

Otro invitado será Sebas Martín, representante del cómic LGTBIQ+. En A Coruña, el catalán presentará sus obras Que el fin del mundo nos encuentre bailando y La piel como única bandera, que abordan la homosexualidad en la Guerra Civil y la posguerra.

Por su parte, José Pablo García, otro de los invitados, ha publicado recientemente Palindrotiras en el que combina el humor con distintas técnicas de dibujo. El malagueño trabajó previamente en adaptaciones a novela gráfica de las obras de Paul Preston sobre la Guerra Civil y sobre Franco, además de Soldados de Salamina de Javier Cercas.

Otra artista que estará en Viñetas será la gallega Xulia Pisón, que expondrá su obra en la Casa Museo María Pita dentro del festival Elas son artistas. La coruñesa es autora de la serie de tres volúmenes sobre divulgación científica Microalgas.

En la presentación que tuvo lugar esta tarde en Barcelona, el concelleiro Gonzalo Castro puso en valor que el festival trabajó "intensamente para construir un encuentro cada vez más rico y diverso, que ofrezca propuestas atractivas y de calidad para el público general de la mano de grandes figuras del mundo del cómic gallego, español e internacional".

Por su parte, Manel Cráneo destacó que el festival se adentra así en una nueva etapa en la que se pone el foco en la inclusividad y en las temáticas sociales, aumentando la participación de autores y autoras gallegas.