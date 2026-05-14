Avances en los murales de Urbano Lugrís en A Coruña: La Xunta los blindará con una cápsula de protección

imagen del local donde están los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña. Quincemil.

La Xunta de Galicia avanza en los trabajos técnicos para garantizar la conservación de los murales de Urbano Lugrís durante la futura rehabilitación del edificio en el que se encuentran, con una solución específica que permitirá proteger las pinturas mientras se ejecutan las obras en el inmueble.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, subrayó el "firme compromiso" del Gobierno gallego para que este conjunto artístico "pueda estar a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones posibles", recordando además que la prioridad pasa por mantener los murales en el espacio para el que fueron creados, dentro de un edificio situado en un entorno de protección municipal incluido en el PEPRI.

La representante autonómica recordó que la Xunta adquirió este conjunto mural por 36.000 euros tras ejercer el derecho de tanteo y retracto y posteriormente lo declaró Bien de Interés Cultural, una figura que garantiza su máxima protección patrimonial.

Realizar una cápsula de protección

En estos momentos, los servicios técnicos trabajan en la documentación necesaria para definir el mejor método de conservación durante la intervención arquitectónica. La propuesta pasa por aislar la planta baja del inmueble mediante una especie de cápsula de protección, con el objetivo de preservar las pinturas frente a filtraciones de agua y otras posibles afecciones derivadas de la obra.

"Los técnicos están estudiando ahora la mejor manera de hacerlo para que la rehabilitación del edificio pueda ejecutarse sin comprometer la integridad de los murales", explicó Do Campo.

Pequeños cambios en escaleras y ascensor

Por su parte, fuentes municipales confirmaron que el proyecto fue aprobado este martes en la comisión del PEPRI con pequeños cambios en las escaleras y en el ascensor para reforzar la protección del conjunto pictórico. Además, la actuación prevista deja exenta la planta baja, para la que la Xunta deberá presentar un proyecto específico.

Patrimonio dará el OK "lo más rápido posible"

Fuentes de la Xunta señalan además que Patrimonio resolverá favorablemente y "lo más rápido posible" una vez quede completada toda la documentación técnica, con el objetivo de agilizar al máximo la intervención. Al tratarse de un BIC, la actuación deberá recibir el visto bueno definitivo de Patrimonio antes de su ejecución.

Seguimiento continuo

Desde que el Gobierno gallego adquirió el conjunto en 2024, se ha mantenido un seguimiento continuo del estado de conservación de los murales y de las condiciones estructurales del edificio, impulsando distintas actuaciones técnicas para garantizar su preservación.

Entre ellas destacan la toma de datos tridimensionales de alta precisión, el análisis de los estratos policromados, estudios históricos y artísticos, la redacción de un informe de diagnóstico y propuesta de intervención, así como un estudio constructivo y estructural del inmueble.

Además, se ejecutaron actuaciones urgentes de consolidación y limpieza para frenar los efectos del progresivo deterioro del edificio, especialmente los provocados por las filtraciones de agua, uno de los principales riesgos detectados para la conservación de esta pieza singular del patrimonio cultural coruñés.