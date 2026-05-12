A Coruña celebrará el Día Internacional de los Museos con entrada gratis y actividades especiales

La Casa de las Ciencias de A Coruña

A Coruña se sumará el próximo sábado 23 de mayo a la celebración del Día Internacional de los Museos con una amplia programación cultural y entrada gratuita en diferentes espacios museísticos de la ciudad.

La iniciativa, impulsada a nivel internacional por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), llevará este año el lema "Museos uniendo un mundo dividido", poniendo el foco en el papel de estos espacios como lugares de encuentro, diálogo e intercambio cultural.

La programación organizada por el Concello incluirá actividades especiales en museos municipales, salas de exposiciones, casas museo y también en los Museos Científicos Coruñeses.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la entrada gratuita a la Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae entre las 10:00 y las 19:00 horas.

En el caso de la Casa de las Ciencias, el acceso a las salas será libre, aunque para asistir a las sesiones del Planetario será necesario retirar una invitación previa a través de la plataforma municipal de ticketing. En la Domus, el acceso será libre salvo para el espacio MiniDomus, destinado a la primera infancia, que requerirá reserva previa.

El Aquarium Finisterrae también será gratuito, aunque debido a la elevada demanda prevista será obligatorio reservar entrada con antelación. Las personas mayores de 65 años podrán acceder sin reserva previa.

Talleres, visitas guiadas y conciertos

La programación incluirá además actividades especiales en distintos espacios culturales de la ciudad. El Kiosco Alfonso acogerá propuestas vinculadas a la exposición Trazos, de David Pintor, con talleres familiares y visitas comentadas centradas en la ilustración contemporánea.

Por su parte, el Palacio Municipal será escenario de una sesión audiovisual performativa de Juan Lesta y Marco Maril, con una experiencia inmersiva basada en sonido e imagen en directo.

Las Casas Museo municipales también ampliarán su actividad durante esa jornada. La Casa Museo Casares Quiroga ofrecerá visitas guiadas y un concierto acústico de Silvia Penide, mientras que la Casa Museo María Pita organizará sesiones de escape room dramatizado para público familiar.

En la Casa Museo Picasso habrá recorridos teatralizados para acercar al público la vida del artista a través de la propuesta escénica Vinte, de la compañía Os Náufragos.

Actividades en el Castillo de San Antón

El Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón contará también con una programación específica centrada en la arqueología, la historia y la creación artística.

Habrá talleres infantiles relacionados con técnicas artísticas prehistóricas, visitas guiadas y una actividad divulgativa para adultos bajo el título Las Venus del Paleolítico: belleza, misterio y significado.

Todas las actividades del Castillo de San Antón serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa a través del correo electrónico del museo o por teléfono.