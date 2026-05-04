El barrio de Os Rosales, en A Coruña, reestrena su biblioteca tras las obras

El barrio de Os Rosales ya vuelve a tener a su disposición la biblioteca municipal. El espacio, situado en la plaza Elíptica, ha reabierto sus puertas este lunes después de su remodelación, con unas obras que se centraron en la cubierta.

Las actuaciones contaron con un presupuesto de 313.172,96 euros y sirvieron para cambiar la cubierta, impermeabilizar la superficie y crear una red de recogida de aguas pluviales, reponer el pavimento de la zona superior y atajar los problemas de humedad y de filtraciones. Además, se recupera así la plaza cubierta para el barrio. Las obras en el centro cívico, que también forman parte de este proyecto, todavía continúan.

Para celebrar la reapertura, la biblioteca ha impulsado desde este lunes y hasta el viernes 9 de mayo un préstamo ilimitado de libros.

Esta misma mañana, la alcaldesa Inés Rey visitó el espacio. Allí, agradeció el trabajo del personal de las bibliotecas que mantuvieron en marcha el servicio mientras las instalaciones, "un espazo tan demandado e utilizado polos veciños", estuvieron cerradas.

La actuación en Os Rosales se enmarca dentro de otras similares en Labañou, San Diego, Santa Lucía y O Castrillón. Juntas, las reformas de los centros cívicos suman unos 1,7 millones de euros de presupuesto.

Sobre este último barrio, preguntada al respecto, la alcaldesa afirmó que las obras de la biblioteca tenían "unha execución de 14 semanas e probablemente a finais de maio estea xa rematada".