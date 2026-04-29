Una muestra interactiva llena el Parrote de A Coruña con el legado científico de Nikola Tesla

El Paseo del Parrote, en A Coruña, acoge desde este martes la exposición itinerante Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, una propuesta divulgativa impulsada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, que busca acercar al público la figura y el legado del inventor e ingeniero serbio.

La muestra propone un recorrido por la vida y obra de Nikola Tesla, considerado una de las mentes más influyentes de la historia de la ciencia y la tecnología. A través de distintos módulos interactivos, los visitantes pueden conocer de forma didáctica sus descubrimientos y comprender el impacto que tuvieron en el desarrollo de la electricidad moderna.

La exposición, presentada en colaboración con el Nikola Tesla Museum de Belgrado, incluye experimentos electromecánicos que reproducen algunos de sus inventos más icónicos, permitiendo a los visitantes comprender de manera práctica los principios físicos que los hacen posibles. Además, se ofrecen visitas guiadas adaptadas a centros educativos.

La entrada es gratuita y la muestra podrá visitarse hasta el 10 de junio en el Paseo del Parrote. Las reservas para grupos escolares pueden realizarse en el teléfono 900 801 137.