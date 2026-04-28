Los asteriscos continúan apareciendo por los barrios de A Coruña y cambian de color

Algunos de los últimos asteriscos que han aparecido en A Coruña. Cedidas

Mientras unos desaparecen, borrados, otros asteriscos continúan tomando las calles de A Coruña. Estas pinturas se pueden observar en bajos sin actividad o muros que tapan edificios deshabitados. Se trata de una propuesta artística de aste*risco, la persona detrás de esta intervención.

Los primeros asteriscos comenzaron a aparecer hace cosa de un mes. La mayoría se concentraban en el centro de la ciudad, en calles como la del Orzán. En conversación con Quincemil, la persona detrás de esta iniciativa explicaba que esta "pequeña estrella" busca "añadir significado, como hace en estas paredes".

Su intención también pasa por que estos espacios cotidianos se conviertan en "una nueva experiencia estética mucho más interesante" y que "la sorpresa alcance a los ciudadanos por las calles, despeguen sus miradas de las pantallas y admiren las paredes y rincones que les rodean".

Frente a las "pequeñas estrellas" que son los asteriscos, "las grandes estrellas son los ciudadanos interactuando con ellas, pasando por delante, contrastándose, superponiéndose y generando interesantes composiciones donde antes sólo había un lienzo blanco".

Pasados unos días, las pinturas llegaron al barrio de Monte Alto. Aquí los asteriscos han sido tema de conversación entre los vecinos, que afirman que las pintadas "non nos molestan", por lo que tampoco han pedido su retirada.

Sí han desaparecido los asteriscos del Orzán o de la Barrera.

Asteriscos borrados en la calle del Orzán. Quincemil

En contraposición, en otros lugares de A Coruña como A Falperra, concretamente en el entorno del mercado de Santa Lucía, han sido testigos de nuevos asteriscos.

Además, estos han llegado en otro color.

Si los primeros que se pudieron ver en ubicaciones como el Abanca del Obelisco eran blancos, estas últimas estrellas son amarillas y rosas.

aste*risco explica que el cambio de color se debe a que las propias estrellas —los astros, no los símbolos— "muestran diferentes colores según su temperatura, curiosamente de forma inversa a como percibimos la calidez de los colores".

Asterisco rosa en el barrio de A Falperra. Cedida

Algo que la persona detrás de esta performance quiere replicar ante "al a veces tan gris horizonte de nuestras paredes".

Por el momento, los asteriscos continúan expandiéndose por la ciudad de A Coruña, aunque la vocación de aste*risco no es solo local.

"Gustaríame chegar a toda Galicia e facer ceos estrelados, constelacións de asterisco… Se Compostela é un campo de estrelas, ben podería acoller ás estrelas pequenas, aos asteriscos", sugería.