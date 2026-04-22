El Teatro Colón de A Coruña pone a la venta este jueves las entradas de 'Escenas de la vida conyugal'

El Teatro Colón volverá a acoger uno de los grandes éxitos teatrales de los últimos años. Las entradas para las cinco funciones de 'Escenas de la vida conyugal' saldrán a la venta este jueves 23 de abril a partir de las 11:00 horas, tanto a través de Ataquilla como en la taquilla de la plaza de Ourense.

La obra, dirigida por Norma Aleandro y protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, regresa a la ciudad por segundo año consecutivo tras agotar localidades en su anterior visita, consolidándose como uno de los grandes reclamos culturales de la programación coruñesa.

Las funciones tendrán lugar entre el 24 y el 28 de junio.

Acostumbrados a agotar entradas

'Escenas de la vida conyugal', basada en la obra del cineasta sueco Ingmar Bergman, narra la historia de Juan y Mariana, una pareja que atraviesa distintas etapas de su relación, incluso tras su divorcio, en una sucesión de escenas que combinan humor, drama y una profunda reflexión sobre las relaciones humanas.

El texto original fue concebido en 1973 como una miniserie televisiva en Suecia, protagonizada por Liv Ullmann y Erland Josephson, que llegó a congregar a más de la mitad de la población del país en su episodio final, antes de dar el salto al cine y posteriormente al teatro, donde ha cosechado un éxito internacional continuado.

La versión que ahora llega a A Coruña apuesta por una puesta en escena sobria, centrada en los diálogos y las interpretaciones.

Desde su estreno en 2013 en Buenos Aires, ha recorrido numerosos países agotando entradas en cada representación, superando ya el millón de espectadores.